"Ніколи не вийде у ринг": авторитетний промоутер дав негативний прогноз на камбек Ф'юрі

На початку 2025-го року Тайсон Ф'юрі вчергове пішов на пенсію. Глава Top Rank Боб Арум прокоментував закінчення кар’єри "Циганського короля".

Відомий промоутер взагалі не впевнений, чи хоче Тайсон Ф'юрі повертатись у професійний бокс. Боб Арум зізнався, якби був любителем ставок, то б обов'язково поставив на те, що прихильники боксу більше ніколи не побачать у профі-ринзі "Циганського короля", інформує 24 Канал із посиланням на BBC.

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Арум про можливе повернення Тайсона

Глава Top Rank не вірить у камбек Тайсона після двох поразок від Олександра Усика.

Якби я був азартною людиною і робив ставки, то поставив би на те, що він більше ніколи не вийде у ринг. Пам'ятаєте вираз Марвіна Хаглера? "Багатому чуваку, який спить у шовковій піжамі, не змусити себе піднятися вранці з ліжка заради того, щоб вирушити на пробіжку". І я дійсно не думаю, що Тайсон хочеться зараз вставати вранці і займатися пробіжками. Не думаю, що він хоче знову пройти через увесь цей досвід тренувального табору, враховуючи, що з економічної сторони йому не потрібно все це робити,

– заявив Арум.

Водночас промоутер Едді Хірн вірить, що ще побачить Тайсона у рингу.

Нагадаємо, що Ф'юрі вкотре пішов на пенсію після двох поразок від Усика, яких зазнав минулого року. Це були дебютні фіаско для британця. 36-річний Тайсон закінчив кар'єру на статистиці у 34 перемоги (24 – нокаутом) при 2-х поразках у 37-ми боях. Також перший двобій проти Деонтея Вайлдера закінчився нічиєю.

Багато хто у світі боксу продовжує вірити у повернення Тайсона. Адже Ф'юрі вже камбечив у своїй кар'єрі. "Циганському королю" продовжують приписувати британську битву проти Ентоні Джошуа.