Голова промоутерської компанії Top Rank відзначив боксерський шлях представника японського боксу. Боб Арум запевнив, що Наоя Іноуе є найкращим боксером, якого він тільки бачив за останні десятки років, пише 24 Канал із посиланням на SecondsOut Boxing News.

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Арум про непереможного японця

Відомий промоутер виділив унікальність Іноуе.

Іноуе не просто найкращий у світі незалежно від вагової категорії, він – найкращий боєць, якого я коли-небудь бачив, незалежно від вагової категорії чи чогось іншого. За майже 60 років у боксі я ніколи не бачив нічого подібного до Іноуе,

– сказав Арум.

Ще раніше Боб Арум порівнював Іноуе із легендарним філіппінцем, який незабаром повернеться у профі-ринг, Менні Пак'яо. Керівник запевнив, що шлях японського боксера є більш легендарним.

Відзначимо, що японський боксер досі зберігає статус непереможного бійця, за спиною якого 30 переможних боїв (27 – нокаутом).

Востаннє Іноуе виходив у ринг 4 травня поточного 2025 року, коли переміг нокаутом у 8-му раунді американця Рамона Карденаса у Лас-Вегасі, попри нокдаун. Японець провів успішний захист титулу абсолютного чемпіона світу у другій легкій вазі.