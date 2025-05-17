Напередодні поєдинку відбулась традиційна церемонія зважування. Богачук показав більшу вагу, ніж його опонент, повідомляє 24 канал із посиланням на 360 Promotions.

Читайте також Зірковий український боксер зазіхнув на бій проти непереможного росіянина

Скільки важать боксери

Сергій Богачук показав на вагах 72,3 кілограма. Тоді як американець Майкл Фокс менше за українця – 70 кілограмів.

Бій Богачуком відбудеться в ніч з 17 на 18 травня. Орієнтовний час початку бою о 4:00 за київським часом.

Церемонія зважування: дивіться відео

Нагадаємо, що востаннє Сергій Богачук бився у грудні 2024 року. Тоді українець здолав британця Ішмаеля Девіса в андеркарді реваншу Усик – Ф'юрі.