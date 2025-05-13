"Він ламає тебе": суперник Богачука висловився про українця перед поєдинком

Сергій Богачук найближчим часом проведе свій наступний поєдинок з грудня 2024 року. Зірка українського боксу зустрінеться з Майклом Фоксом.

Майбутній суперник Богачука висловився щодо бою проти українця. Американець поділився думками про те, як боксує Сергій, повідомляє 24 канал із посиланням на BoxingScene.

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Що сказав Фокс

Майкл Фокс заявив, що спробує знайти момент для перемоги у бою проти Сергія Богачука. Американський боксер заявив, що українець не нокаутує людей, а просто намагається зламати суперника.

Я думаю, Богачук намагається зламати тебе. Він не нокаутує людей. З часом він ламає тебе, наступаючи. Він завжди намагається прискорити темп,

– сказав Фокс.

Зі слів Фокса, він знає, що потрібно, аби не зламатись під тиском Богачука. Просто треба притримуватись свого плану, інакше доведеться битись з правилами українця.

Нагадаємо, що бій між Сергієм Богачуком та Майклом Фоксом відбудеться у Коммерсі, Каліфорнія (США). Офіційна дата поєдинку 17 травня 2025 року.