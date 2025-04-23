17 травня 2025-го року Сергій Богачук проведе бій проти американця Майкла Фокса. Поєдинок відбудеться у рамках вечора боксу в американському місті Коммерс, повідомляє 24 Канал із посиланням на 360 Promotions.

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Коли наступний бій Богачука

Наступний опонент українського боксера має у своєму активі 24 перемоги (5 – нокаутом) при 4-х поразках у 28-ми проведених боях. Богачук старший за Фокса на декілька місяців.



Богачук поб'ється із Фоксом / Фото 360 Promotions

Раніше промоутер Том Леффлер заявив, що повернення Богачука у ринг очікується влітку цього року. Начебто Сергій міг отримати шанс на бій проти Бахрама Муртазалієва за титул чемпіона світу за версією IBF.

Також була інформація, що українець був близьким до реваншу проти Вірджила Ортіса, який здолав Ісраїла Мадрімова у бою за титул тимчасового чемпіона WBC. Однак американський боєць уникає поєдинку із Богачуком.

Довідка. Сергій Богачук вже провів у професіоналах 27 поєдинків – 25 перемог (24 – нокаутом) при 2-х поразках.

Нагадаємо, що Богачук став обов'язковим претендентом на титул WBC після дострокової перемоги вже у 6-му раунді над Ішмаелем Девісом у грудні минулого року в андеркарді реваншу Усик – Ф'юрі. Тоді українець кинув виклик Себастьяну Фундорі, який володіє повноцінним титулом, але той теж проігнорував пропозицію Сергія.