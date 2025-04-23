17 мая 2025-го года Сергей Богачук проведет бой против американца Майкла Фокса. Поединок состоится в рамках вечера бокса в американском городе Коммерс, сообщает 24 Канал со ссылкой на 360 Promotions.

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Когда следующий бой Богачука

Следующий оппонент украинского боксера имеет в своем активе 24 победы (5 – нокаутом) при 4-х поражениях в 28-ми проведенных боях. Богачук старше Фокса на несколько месяцев.



Богачук подерется с Фоксом / Фото 360 Promotions

Ранее промоутер Том Леффлер заявил, что возвращение Богачука в ринг ожидается летом этого года. Вроде бы Сергей мог получить шанс на бой против Бахрама Муртазалиева за титул чемпиона мира по версии IBF.

Также была информация, что украинец был близок к реваншу против Вирджила Ортиса, который одолел Исраила Мадримова в бою за титул временного чемпиона WBC. Однако американский боец избегает поединка с Богачуком.

Справка. Сергей Богачук уже провел в профессионалах 27 поединков – 25 побед (24 – нокаутом) при 2-х поражениях.

Напомним, что Богачук стал обязательным претендентом на титул WBC после досрочной победы уже в 6-м раунде над Ишмаэлем Дэвисом в декабре прошлого года в андеркарде реванша Усик – Фьюри. Тогда украинец бросил вызов Себастьяну Фундори, который обладает полноценным титулом, но тот тоже проигнорировал предложение Сергея.