Будущий соперник Богачука высказался относительно боя против украинца. Американец поделился мыслями о том, как боксирует Сергей, сообщает 24 канал со ссылкой на BoxingScene.

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Что сказал Фокс

Майкл Фокс заявил, что попытается найти момент для победы в бою против Сергея Богачука. Американский боксер заявил, что украинец не нокаутирует людей, а просто пытается сломать соперника.

Я думаю, Богачук пытается сломать тебя. Он не нокаутирует людей. Со временем он ломает тебя, наступая. Он всегда пытается ускорить темп,

– сказал Фокс.

По словам Фокса, он знает, что нужно, чтобы не сломаться под давлением Богачука. Просто надо придерживаться своего плана, иначе придется драться с правилами украинца.

Напомним, что бой между Сергеем Богачуком и Майклом Фоксом состоится в Коммерсе, Калифорния (США). Официальная дата поединка 17 мая 2025 года.