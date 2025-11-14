Наступники золотої ери на чолі з Усиком: українські боксери, які можуть підкорити світовий ринг

Україна завжди славилася на боксерському рингу – від братів Кличків до нинішнього абсолютного чемпіона світу у хевівейті Олександра Усика. Однак ера останнього потрохи добігатиме свого щасливого фіналу.

На місце Дениса Берінчика, Олександра Усика, Василя Ломаченка прийдуть інші талановиті українські боксери. 24 Канал виділив бійців, які у найближчі роки можуть підкорити світовий ринг.

Сергій Богачук

Одним із найзірковіших у цьому списку боксерів є Сергій Богачук. 30-річний боєць із Вінниці, який дебютував на профі-рингу ще у 2017-му. У своєму першому бою Богачук оформив перемогу нокаутом у другому раунді над американцем Меттом Мерфі.



Сергій Богачук / Фото Getty Images

Богачук не просто перемагав, а знищував своїх опонентів. Рівно в 18-ти боях поспіль на профі-рингу Сергій відправляв суперників у нокаути. Перша поразка настигла українського боксера 4 березня 2021 року. Богачук нокаутом у восьмому раунді програв американцю Брендону Адамсу.

Ще того року Сергій переможно повернувся у ринг, здобувши до кінця 2021-го ще дві перемоги. Друга поразка Богачука відбулась у серпні 2024-го, коли українець поступився Вірджилу Ортісу із США. Сергій втратив титул чемпіона світу за версією WBC Interim у першій середній вазі.

Востаннє Богачук виходив у ринг у вересні 2025-го, коли не зумів взяти реванш у все того ж Брнедона Адамса. Поразка за одноголосним рішенням суддів: 98 – 92 та 97 – 93 (двічі) на користь американського боксера.

Загальна статистика Богачука у професіоналах виглядах так: 26 перемог (24 – нокаутом) та 3 поразки у 29-ти боях. Сергій є одним із найсильніших панчерів України, який відзначається своїм динамічним стилем ведення бою.

Олександр Гриців

Ще одним українським боксером у цьому списку є Олександр Гриців. У свої 26 років львів'янин вже володіє чемпіонським поясом WBC Francophone у бріджервейті та має багату аматорську кар'єру.



Олександр Гриців / Фото Getty Images

Гриців дебютував на профі-рингу у грудні 2020-го, коли нокаутував у другому раунді іншого українця Семена Пахомова. Наразі Олександр надає перевагу домашнім боям, лише один із проведених був у стінах болгарської Софії.

29 березня 2025 року Гриців здобув свій дебютний титул. Мова йде про пояс WBC Francophone у бріджервейті. Його українець здобув у бою проти Рад Рашида (березень 2025-го). Олександр здобув впевнену перемогу за одноголосним рішенням суддів. Це була заслужена звитяга, адже Гриців володів перевагою протягом усього двобою, який відбувся на "Emily Resort".

Завдяки цьому успіху Олександр увійшов у топ-10 рейтингу WBC у бріджервейті.

Гриців завдяки своїй кар'єрі боксера активно допомагає військовим, які стали на захист рідної країни. Також Олександр є одним із тих українських боксерів, який побував у тренувальних таборах топових бійців планети. Львів'янин побував у таборах Майріса Брієдіса, Кубрата Пулєва, Владислава Сіренка та інших.

Нещодавно Гриців дізнався ім'я свого наступного суперника. 13 грудня 2025 року Олександр проведе бій проти досвідченого земляка Сергія Радченка. Українська битва очолить вечір боксу у Львові.



Гриців проти Радченка у Львові / Фото з інстаграму K.O.Promotions

Перед цим поєдинком за спиною Гриціва 11 переможних боїв (7 – нокаутом). Наразі Олександр не знає гіркого смаку поразки (дані BoxRec).

Олександр Харциз

28-річний боксер із Харкова є ще одним бійцем, який може вистрілити на світовому рингу. Олександр Харциз вже має за своєю спиною 8 переможних поєдинків. Цікаво, що майже усі свої переможні зустрічі Харциз закінчував нокаутом – аж 7 разів.



Олександр Харциз / Фото з інстаграму боксера

Харциз, як і Гриців, досі йде у професіоналах без поразок. У 2025-му році Олександр провів три переможні протистояння. Востаннє виходив у ринг у жовтні, коли здолав у Києві аргентинця Франко Андреса Кахаля. Харциз безжально чотири рази відправляв суперника у нокдауни, а після останнього суддя втрутився у бійку, сигналізувавши про дострокову перемогу українця.

Відео із бою Харциз – Кахаль

Відзначимо, що на аматорському рівні Харциз провів понад 180 боїв, брав участь в Олімпійських іграх у Токіо-2020, де вилетів із боротьби вже у першому раунді. Є переможцем та призером чемпіонату України.

Також Харциз пропагандує здоровий спосіб життя. Олександр закликає у своїх сторінках в соцмережах займатись спортом, робити щоранку зарядку, аби бути здоровим та продуктивним протягом дня.

Олександр Хижняк

Ще одним талановитим боксером української школи є Олександр Хижняк. Бійцю із Полтави вже виповнилось 30 років, але він не поспішає переходити у професіонали. Боксер та його команда обрали олімпійський шлях. Олександр зазіхнув на вже третю у своєму житті Олімпіаду.



Олександр Хижняк / Фото Getty Images

"Полтавський танк" вже має у своєму доробку "золото" та "срібло" Олімпійських ігор (2024 та 2020). На аматорському рівні Хижняк провів понад 100 боїв.

У 2017-му Олександр став чемпіоном Європи та світу, а також перемагав і завойовував призові місця на Європейських іграх (2015, 2019 та 2023).

Колишня чемпіонка світу Аліна Шатернікова розповідала в інтерв'ю 24 Каналу, що наразі Хижняк відпочиває від змагань та активного тренувального процесу. Свою підготовку до наступних Олімпійських ігор-2028 у Лос-Анджелесі Олександр розпочне вже у 2026-му році.

Віцепрезидент Ліги професійного боксу України також наголошувала, що у боксера із Полтави були пропозиції щодо переходу у професіонали, але вони обрали інший шлях.

Ми думали про його перехід, у нього були пропозиції з професійного боксу. Але вони обрали такий шлях – треті Олімпійські ігри. Можливо, їм до вподоби працювати за циклом олімпійського боксу,

– заявляла Шатернікова.

Даніель Лапін

Даніель Лапін на відміну від Хижняка ще п'ять років тому дебютував на профі-рингу. 1 серпня 2020 року протеже Усика, який постійно спарингує та перебуває поряд із абсолютним чемпіоном, білоруса Сергія Крапшіли. Вже у своєму дебютному бою у професіоналах Лапін святкував перемогу.



Даніель Лапін / Фото Getty Images

Переможна хода Даніеля триває до сьогодні. За спиною 28-річного боксера вже 12 звитяг (4 – нокаутом) на профі-рингу.

Щоправда, у крайньому своєму поєдинку Лапін був близьким до фіаско. Британець Льюїс Едмондсон ледь не завдав українцю дебютної поразки у професіоналах. Їх очна битва тривала усі 10 раундів, а переможця бою визначали судді. Один із них нарахував нічию 95 – 95 та двоє віддали перемогу Лапіну 96 – 94. Тим самим, Даніель Лапін успішно захистив свої пояси за версіями IBF Intercontinental та WBA Continental у напівважкій вазі.

Відеоогляд бою Лапін – Едмондсон

Цікаво, що відомий британський тренер Домінік Інгл не вважає, що постійне перебування та тренування поруч із Усиком гарантують позитивний результат будь-якому боксеру, навівши у приклад якраз Лапіна.

Подивіться на інших боксерів, які тренуються з Усиком. Наприклад, Даніель Лапін. Він провів бій із Льюїсом Едмондсоном – поєдинок вийшов рівним, хоча багато хто очікував, що Лапін легко переможе. Але цього не сталося. Він не став неймовірним боксером. Це показує, що робота з Усиком не робить бійця автоматично сильнішим,

– процитувало слова Інгла видання Boxing King Media.

І справді, можна пригадати поведінку Лапіна, який усіма своїми рухами перед боєм випромінював впевненість у собі. А от на рингу проти Едмондсона взагалі не вразив.