Преемники золотой эры во главе с Усиком: украинские боксеры, которые могут покорить мировой ринг

Украина всегда славилась на боксерском ринге от братьев Кличко до нынешнего абсолютного чемпиона мира в хевивейте Александра Усика. Однако эра последнего понемногу будет подходить к своему счастливому финалу.

На место Дениса Беринчика, Александра Усика, Василия Ломаченко придут другие талантливые украинские боксеры. 24 Канал выделил бойцов, которые в ближайшие годы могут покорить мировой ринг.

Сергей Богачук

Одним из самых звездных в этом списке боксеров является Сергей Богачук. 30-летний боец из Винницы, который дебютировал на профи-ринге еще в 2017-м. В своем первом бою Богачук оформил победу нокаутом во втором раунде над американцем Мэттом Мерфи.



Сергей Богачук / Фото Getty Images

Богачук не просто побеждал, а уничтожал своих оппонентов. Ровно в 18-ти боях подряд на профи-ринге Сергей отправлял соперников в нокауты. Первое поражение настигло украинского боксера 4 марта 2021 года. Богачук нокаутом в восьмом раунде проиграл американцу Брендону Адамсу.

Еще в том году Сергей победно вернулся в ринг, получив до конца 2021-го еще две победы. Второе поражение Богачука состоялась в августе 2024-го, когда украинец уступил Вирджилу Ортису из США. Сергей потерял титул чемпиона мира по версии WBC Interim в первом среднем весе.

Последний раз Богачук выходил в ринг в сентябре 2025-го, когда не сумел взять реванш у все того же Брнедона Адамса. Поражение по единогласному решению судей: 98 – 92 и 97 – 93 (дважды) в пользу американского боксера.

Общая статистика Богачука в профессионалах выглядит так: 26 побед (24 – нокаутом) и 3 поражения в 29-ти боях. Сергей является одним из сильнейших панчеров Украины, который отличается своим динамичным стилем ведения боя.

Александр Грицив

Еще одним украинским боксером в этом списке является Александр Грицив. В свои 26 лет львовянин уже владеет чемпионским поясом WBC Francophone в бриджервейте и имеет богатую любительскую карьеру.



Александр Грицив / Фото Getty Images

Грицив дебютировал на профи-ринге в декабре 2020-го, когда нокаутировал во втором раунде другого украинца Семена Пахомова. Сейчас Александр предпочитает домашние бои, только один из проведенных был в стенах болгарской Софии.

29 марта 2025 года Грицив получил свой дебютный титул. Речь идет о поясе WBC Francophone в бриджервейте. Его украинец получил в бою против Рад Рашида (март 2025-го). Александр одержал уверенную победу по единогласному решению судей. Это была заслуженная победа, ведь Грицив владел преимуществом на протяжении всего поединка, который состоялся на "Emily Resort".

Благодаря этому успеху Александр вошел в топ-10 рейтинга WBC в бриджервейте.

Грицив благодаря своей карьере боксера активно помогает военным, которые стали на защиту родной страны. Также Александр является одним из тех украинских боксеров, который побывал в тренировочных лагерях топовых бойцов планеты. Львовянин побывал в лагерях Майриса Бриедиса, Кубрата Пулева, Владислава Сиренко и других.

Недавно Грицев узнал имя своего следующего соперника. 13 декабря 2025 года Александр проведет бой против опытного земляка Сергея Радченко. Украинская битва возглавит вечер бокса во Львове.



Грицив против Радченко во Львове / Фото из инстаграма K.O.Promotions

Перед этим поединком за спиной Грицива 11 победных боев (7 – нокаутом). Сейчас Александр не знает горького вкуса поражения (данные BoxRec).

Александр Харцыз

28-летний боксер из Харькова является еще одним бойцом, который может выстрелить на мировом ринге. Александр Харциз уже имеет за своей спиной 8 победных поединков. Интересно, что почти все свои победные встречи Харциз заканчивал нокаутом – аж 7 раз.



Александр Харциз / Фото из инстаграма боксера

Харциз, как и Грицив, до сих пор идет в профессионалах без поражений. В 2025-м году Александр провел три победных противостояния. Последний раз выходил в ринг в октябре, когда одолел в Киеве аргентинца Франко Андреса Кахаля. Харциз безжалостно четыре раза отправлял соперника в нокдаун, а после последнего судья вмешался в драку, сигнализировав о досрочной победе украинца.

Видео с боя Харциз – Кахаль

Отметим, что на любительском уровне Харциз провел более 180 боев, участвовал в Олимпийских играх в Токио-2020, где вылетел из борьбы уже в первом раунде. Является победителем и призером чемпионата Украины.

Также Харциз пропагандирует здоровый образ жизни. Александр призывает в своих страницах в соцсетях заниматься спортом, делать каждое утро зарядку, чтобы быть здоровым и продуктивным в течение дня.

Александр Хижняк

Еще одним талантливым боксером украинской школы является Александр Хижняк. Бойцу из Полтавы уже исполнилось 30 лет, но он не спешит переходить в профессионалы. Боксер и его команда выбрали олимпийский путь. Александр посягнул на уже третью в своей жизни Олимпиаду.



Александр Хижняк / Фото Getty Images

"Полтавский танк" уже имеет в своем активе "золото" и "серебро" Олимпийских игр (2024 и 2020). На любительском уровне Хижняк провел более 100 боев.

В 2017-м Александр стал чемпионом Европы и мира, а также побеждал и завоевывал призовые места на Европейских играх (2015, 2019 и 2023).

Бывшая чемпионка мира Алина Шатерникова рассказывала в интервью 24 Каналу, что сейчас Хижняк отдыхает от соревнований и активного тренировочного процесса. Свою подготовку к следующим Олимпийским играм-2028 в Лос-Анджелесе Александр начнет уже в 2026-м году.

Вице-президент Лиги профессионального бокса Украины также отмечала, что у боксера из Полтавы были предложения по переходу в профессионалы, но они выбрали другой путь.

Мы думали о его переходе, у него были предложения по профессиональному боксу. Но они выбрали такой путь – третьи Олимпийские игры. Возможно, им нравится работать по циклу олимпийского бокса,

– заявляла Шатерникова.

Даниэль Лапин

Даниэль Лапин в отличие от Хижняка еще пять лет назад дебютировал на профи-ринге. 1 августа 2020 протеже Усика, который постоянно спаррингует и находится рядом с абсолютным чемпионом, белоруса Сергея Крапшилы. Уже в своем дебютном бою в профессионалах Лапин праздновал победу.



Даниэль Лапин / Фото Getty Images

Победное шествие Даниэля продолжается до сих пор. За спиной 28-летнего боксера уже 12 побед (4 – нокаутом) на профи-ринге.

Правда, в крайнем своем поединке Лапин был близок к фиаско. Британец Льюис Эдмондсон едва не нанес украинцу дебютное поражение в профессионалах. Их очная битва продолжалась все 10 раундов, а победителя боя определяли судьи. Один из них насчитал ничью 95 – 95 и двое отдали победу Лапину 96 – 94. Тем самым, Даниэль Лапин успешно защитил свои пояса по версиям IBF Intercontinental и WBA Continental в полутяжелом весе.

Видеообзор боя Лапин – Эдмондсон

Интересно, что известный британский тренер Доминик Ингл не считает, что постоянное пребывание и тренировки рядом с Усиком гарантируют положительный результат любому боксеру, приведя в пример как раз Лапина.

Посмотрите на других боксеров, которые тренируются с Усиком. Например, Даниэль Лапин. Он провел бой с Льюисом Эдмондсоном – поединок получился равным, хотя многие ожидали, что Лапин легко победит. Но этого не произошло. Он не стал невероятным боксером. Это показывает, что работа с Усиком не делает бойца автоматически сильнее,

– процитировало слова Ингла издание Boxing King Media.

И действительно, можно вспомнить поведение Лапина, который всеми своими движениями перед боем излучал уверенность в себе. А вот на ринге против Эдмондсона вообще не впечатлил.