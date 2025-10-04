У боксерській спільноті називають одразу декілька імен, які стануть наступними легендами рингу. Дехто з них вже навіть здобув серйозні результати та відчув смак лідерських позицій у світових рейтингах, інформує 24 Канал.

Мозес Ітаума



Мозес Ітаума / Фото Getty Images

Одним із найобговорюваніших боксерів, який заслужив бути у нашому списку, є Мозес Ітаума. Молодому британцю виповнилось лише 20 років, а йому вже пророкують грандіозне майбутнє у рингу. За боксером словацько-нігерійського походження, який виступає під прапором Великої Британії, вже закріпилось прізвисько "Новий Майк Тайсон".

Проте Ітаумі не до вподоби таке порівняння. Британець прагне збудувати свій індивідуальний шлях у боксі.

У коментарі Ready To Fight Мозес розповів, як він реагує на порівняння з Майком Тайсоном.

Якщо один молодий Майк Тайсон, інший – африканський, то це означає, що Майк Тайсон – оригінал. А всі інші – копії. Я ж не хочу бути таким, не хочу бути копією Майка Тайсона чи Джорджа Формана. Очевидно, я не звинувачую нікого за такі думки, бо завжди будуть робитись порівняння. Але я хочу створити власну кар’єру і прокласти власний шлях,

– заявив Ітаума.

Відзначимо, що Мозес ще до свого 21-річчя оформив 13 поспіль переможних боїв (11 – нокаутом). Востаннє він виходив у ринг 16 серпня 2025 року, коли легко нокаутував досвідченого ветерана Ділліана Вайта. Ітаума володіє поясом чемпіона світу за версією WBO Inter-Continental у важкій вазі з 2024 року.

Відеоогляд бою Ітаума – Вайт

Саме після крайнього двобою Ітаума заявив, що не заслужив наразі на протистояння з Усиком. Мозес додав, що не буде кидати виклик непереможному українцю.

Цікаво, що раніше Олександр Красюк, колишній промоутер Олександра Усика, назвав Ітауму "майбутнім боксу".

До слова. У своєму третьому бою на профі-рингу Мозес здолав українця Костянтина Довбищенка (60-54) у Великій Британії (15 квітня 2023-го).

Наоя Іноуе



Наоя Іноуе / Фото з інстаграму боксера

32-річний японський боксер Наоя Іноуе також входить до цього списку. Японець, якого називають "Монстром", вже дістався до звання абсолютного чемпіона світу в найлегшій вазі. Іноуе вже увійшов в історію японського боксу. Наоя став лише другим після Йока Казуто японським чемпіоном світу в чотирьох вагових категоріях.

За спиною боксера – 31 переможний бій поспіль у професіоналах, із них 27 поєдинків закінчувались нокаутом від Іноуе. Востаннє японець бився 14 вересня 2025-го. Іноуе вийшов у ринг проти узбека Муроджона Ахмадалієва. Абсолютний чемпіон захистив свої титули, розгромивши у 12-раундовому бою суперника: 117-111 та 118-110 (двічі).

Загалом він переміг 18 бійців за титул чемпіона світу в трьох вагових категоріях. Вже у своєму 6-му поєдинку на профі-рингу Іноуе став чемпіоном світу за версією WBC у першій найлегшій вазі, здолавши мексиканця Андріана Ернандеса (6 квітня 2014 року).

Джервонта Девіс



Джервонта Девіс / Фото Getty Images

Ще одним боксером у списку є Джервонта Девіс, який розпочав займатись боксом ще у 5-річному віці. Представник американського боксу не має жодної поразки на профі-рингу: 30 перемог (28 – нокаутом) та одна нічия 31-му проведеному поєдинку.

Якраз у своєму крайньому бою американець зазнав несподіваної мирової. "Танк" не зміг перемогти земляка Ламонта Роуча 1 березня 2025 року у Нью-Йорку. При цьому Джервонта зберіг свій титул чемпіона світу WBA у легкій вазі. Перед цим, торік, Девіс переміг Френка Мартіна із США.

Джервонта є доволі скандальною особистістю. У 2022-му боксера затримали через побиття людини.

Девіс – Роуч: дивіться відеоогляд зустрічі

Цікаво, що його просування займається промоутерська компанія легендарного Флойда Мейвезера.

Шакур Стівенсон



Шакур Стівенсон / Фото Getty Images

Шакур Стівенсон – 25-річний представник американського боксу, який теж досі не знає гіркого смаку поразки. Чемпіон світу в легкій вазі за версією WBC святкував перемоги у 24-х боях на профі-рингу (11 – нокаутом).

Востаннє Стівенсон боксував у липні поточного 2025 року. Суперником американця став Вільям Сепеда із Мексики. Боксери пройшли повну дистанцію, а переможця двобою визначали судді. Усі троє одноголосно віддали звитягу Стівенсону, завдавши дебютної поразки Сепеді.

Також Шакур здобув слави на аматорському рівні, ставши віцечемпіоном Олімпійських ігор-2016. Перед цим він був олімпійським чемпіоном на Юнацьких Іграх-2014, після чого 2017-го дебютував на профі-рингу.

У серпні 2023 року Стівенсон кидав виклик українцю Василю Ломаченку. Шакур обізвав ексчемпіона "боягузом". Цього протистояння уболівальники так і не побачили, а влітку 2025-го Ломаченко закінчив професійну кар'єру.

Девін Хейні



Девін Хейні / Фото Getty Images

Якщо Шакур лише кидав виклик Ломаченку, то Хейні має за своєю спиною позитивний досвід виступу проти Василя. 20 травня 2023-го Девін вийшов у ринг проти українця, аби захистити звання абсолютного чемпіона у легкій вазі.

Ломаченко був ближчим до перемоги, але програв Хейні за рішенням суддів. Цей результат глядачі у залі зустріли свистом. Попри це, Девін став другим після Сауля Альвареса абсолютним чемпіоном світу, який провів два успішні захисти чотирьох титулів.

Загалом у статистиці Девіна Хейні є 33 бої – 32 перемоги (15 – нокаутом) та ще один поєдинок був таким, що не відбувся. Це якраз про протистояння проти Раяна Гарсії, через провалений допінг-тест останнього.

Востаннє кривдник Ломи виходив у ринг у травні поточного року, коли у складному бою здолав Хосе Раміреса. Останній зазнав третьої поразки у професіоналах.

Відеоогляд бою Хейні – Рамірез