Сергій Богачук бився проти Брендона Адамса на вечорі боксу у Лас-Вегасі. Бій відбувся в андеркарді історичної події Альварес – Кроуфорд.

Богачук вдруге зустрівся з Адамсом та занав ще однієї поразки від американця. Сергій прокоментував програш від Брендона, повідомляє 24 канал із посиланням на допис боксера в інстаграмі.

Читайте також Українець Богачук сенсаційно програв у реванші Адамсу

Що сказав Богачук про поразку Адамсу?

Сергій Богачук поділився дописом в інстаграмі, де висловився про поразку у реванші із Брендоном Адамсом. Український боксер звернувся до команди та фанатів.

Спасибі моїй команді, моїй родині та кожному з вас, хто вірить у мене і залишається поруч. Ми зробимо висновки і повернемося сильнішими, ніж будь-коли,

– написав Богачук.

Нагадаємо, що бій між Сергієм Богачуком та Брендоном Адамсом тривав усі десять раундів. У результаті судді віддали перемогу американському боксеру одностайним рішенням.

Раніше Сергій Богачук назав найкращого боксера світу станом на зараз. Українець обрав свого співвітчизника Олександра Усика.

Як Адамс прокоментував перемогу над Богачуком?

Брендон Адамс прокоментував перемогу над Сергієм Богачуком в інтерв'ю для авторитетного видання The Ring.

Коли ми билися вперше, якщо й була якась випадковість, то це була саме вона. Але я впевнений, що тепер він, його команда і весь світ знають – жодних випадковостей не було,

– сказав Адамс.

Уперше боксери билися у 2021 році. Тоді Адамс нокаутував Богачука у восьмому раунді протистояння.