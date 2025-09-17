Сергей Богачук дрался против Брэндона Адамса на вечере бокса в Лас-Вегасе. Бой состоялся в андеркарде исторического события Альварес – Кроуфорд.

Богачук во второй раз встретился с Адамсом и получил еще одно поражение от американца. Сергей прокомментировал проигрыш от Брэндона, сообщает 24 канал со ссылкой на сообщение боксера в инстаграме.

Что сказал Богачук о поражении Адамсу?

Сергей Богачук поделился сообщением в инстаграме, где высказался о поражении в реванше с Брэндоном Адамсом. Украинский боксер обратился к команде и фанатам.

Спасибо моей команде, моей семье и каждому из вас, кто верит в меня и остается рядом. Мы сделаем выводы и вернемся сильнее, чем когда-либо,

– написал Богачук.

Напомним, что бой между Сергеем Богачуком и Брэндоном Адамсом длился все десять раундов. В результате судьи отдали победу американскому боксеру единогласным решением.

Как Адамс прокомментировал победу над Богачуком?

Брэндон Адамс прокомментировал победу над Сергеем Богачуком в интервью для авторитетного издания The Ring.

Когда мы дрались впервые, если и была какая-то случайность, то это была именно она. Но я уверен, что теперь он, его команда и весь мир знают – никаких случайностей не было,

– сказал Адамс.

Впервые боксеры дрались в 2021 году. Тогда Адамс нокаутировал Богачука в восьмом раунде противостояния.