Світова боксерська рада оновила рейтинг найкращих боксерів першої середньої ваги. Сергій Богачук зазнав значного регресу у рейтингу WBC.

30-річний український боксер солідно впав у рейтингу першої середньої ваги. Сергій Богачук опинився аж на восьмому місці, пише 24 Канал із посиланням на WBC.

Цікаво Кроуфорд скинув Усика з вершини рейтингу The Ring: чому це несправедливо

Яке місце Богачука в оновленому рейтингу WBC?

Богачук втратив лідерство у рейтингу WBC після крайньої поразки від 36-річного представника американського боксу Брендона Адамса. Українець сенсаційно програв супернику за одноголосним рішенням суддів у рамках андеркарду бою Сауля Альвареса проти Теренса Кроуфорда – 99-91 та 98-92 (двічі).

Хоча саме боксер із України був фаворитом протистояння. Окрім цього Богачук ще й втратив статус обов'язкового претендента на титул.

Чемпіоном світу за версією WBC у першій середній вазі є Себастьян Фундора, якому вдалось уникнути зустрічі з Богачуком. Натомість тимчасовим чемпіоном є Вірджил Ортіс.

Новим лідером рейтингу став Джарон Енніс.



Топ-10 рейтингу WBC у першій середній вазі / Скриншот із офіційного сайту ради

Богачук раніше прокоментував поразку від Адамса. Сергій звернувся до своїх уболівальників через соцмережі. На своїй сторінці в інстаграмі український боксер виклав пост, у якому подякував усім за підтримку.

"Спасибі моїй команді, моїй родині та кожному з вас, хто вірить у мене та залишається поруч. Ми зробимо висновки та повернемося сильнішими, ніж будь-коли", – написав Богачук.

Що відомо про Сергія Богачука?