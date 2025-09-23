Українська зірка боксу втратив неймовірну кількість позицій у світовому рейтингу: у чому причина
- Сергій Богачук опустився на восьме місце в рейтингу WBC після поразки від Брендона Адамса.
- Богачук втратив статус обов'язкового претендента на титул, хоча був фаворитом протистояння.
Світова боксерська рада оновила рейтинг найкращих боксерів першої середньої ваги. Сергій Богачук зазнав значного регресу у рейтингу WBC.
30-річний український боксер солідно впав у рейтингу першої середньої ваги. Сергій Богачук опинився аж на восьмому місці, пише 24 Канал із посиланням на WBC.
Яке місце Богачука в оновленому рейтингу WBC?
Богачук втратив лідерство у рейтингу WBC після крайньої поразки від 36-річного представника американського боксу Брендона Адамса. Українець сенсаційно програв супернику за одноголосним рішенням суддів у рамках андеркарду бою Сауля Альвареса проти Теренса Кроуфорда – 99-91 та 98-92 (двічі).
Хоча саме боксер із України був фаворитом протистояння. Окрім цього Богачук ще й втратив статус обов'язкового претендента на титул.
Чемпіоном світу за версією WBC у першій середній вазі є Себастьян Фундора, якому вдалось уникнути зустрічі з Богачуком. Натомість тимчасовим чемпіоном є Вірджил Ортіс.
Новим лідером рейтингу став Джарон Енніс.
Топ-10 рейтингу WBC у першій середній вазі / Скриншот із офіційного сайту ради
Богачук раніше прокоментував поразку від Адамса. Сергій звернувся до своїх уболівальників через соцмережі. На своїй сторінці в інстаграмі український боксер виклав пост, у якому подякував усім за підтримку.
"Спасибі моїй команді, моїй родині та кожному з вас, хто вірить у мене та залишається поруч. Ми зробимо висновки та повернемося сильнішими, ніж будь-коли", – написав Богачук.
Що відомо про Сергія Богачука?
- Поразка від Адамса стала для Богачука 3-ю на профі-рингу. Загалом Сергій провів у професіоналах 29 боїв, у яких здобув 26 перемог (24 – нокаутом).
- Востаннє перемагав у травні поточного 2025-го, коли здолав американця Майкла Фокса за рішенням суддів: 98-92 та 97-93 (двічі).
- Раніше Богачук розповів, хто, на його думку, є найкращим боксером у світі.