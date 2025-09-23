Украинская звезда бокса потерял невероятное количество позиций в мировом рейтинге: в чем причина
- Сергей Богачук опустился на восьмое место в рейтинге WBC после поражения от Брэндона Адамса.
- Богачук потерял статус обязательного претендента на титул, хотя был фаворитом противостояния.
Всемирный боксерский совет обновил рейтинг лучших боксеров первого среднего веса. Сергей Богачук претерпел значительный регресс в рейтинге WBC.
30-летний украинский боксер солидно упал в рейтинге первого среднего веса. Сергей Богачук оказался аж на восьмом месте, пишет 24 Канал со ссылкой на WBC.
Каково место Богачука в обновленном рейтинге WBC?
Богачук потерял лидерство в рейтинге WBC после крайнего поражения от 36-летнего представителя американского бокса Брэндона Адамса. Украинец сенсационно проиграл сопернику по единогласному решению судей в рамках андеркарда боя Сауля Альвареса против Теренса Кроуфорда – 99-91 и 98-92 (дважды).
Хотя именно боксер из Украины был фаворитом противостояния. Кроме этого Богачук еще и потерял статус обязательного претендента на титул.
Чемпионом мира по версии WBC в первом среднем весе является Себастьян Фундора, которому удалось избежать встречи с Богачуком. Зато временным чемпионом является Вирджил Ортис.
Новым лидером рейтинга стал Джарон Эннис.
Топ-10 рейтинга WBC в первом среднем весе / Скриншот с официального сайта совета
Богачук ранее прокомментировал поражение от Адамса. Сергей обратился к своим болельщикам через соцсети. На своей странице в инстаграме украинский боксер выложил пост, в котором поблагодарил всех за поддержку.
"Спасибо моей команде, моей семье и каждому из вас, кто верит в меня и остается рядом. Мы сделаем выводы и вернемся сильнее, чем когда-либо", – написал Богачук.
Что известно о Сергее Богачуке?
- Поражение от Адамса стало для Богачука 3-м на профи-ринге. Всего Сергей провел в профессионалах 29 боев, в которых одержал 26 побед (24 – нокаутом).
- Последний раз побеждал в мае текущего 2025-го, когда одолел американца Майкла Фокса по решению судей: 98-92 и 97-93 (дважды).
- Ранее Богачук рассказал, кто, по его мнению, является лучшим боксером в мире.