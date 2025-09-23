Всемирный боксерский совет обновил рейтинг лучших боксеров первого среднего веса. Сергей Богачук претерпел значительный регресс в рейтинге WBC.

30-летний украинский боксер солидно упал в рейтинге первого среднего веса. Сергей Богачук оказался аж на восьмом месте, пишет 24 Канал со ссылкой на WBC.

Интересно Кроуфорд сбросил Усика с вершины рейтинга The Ring: почему это несправедливо

Каково место Богачука в обновленном рейтинге WBC?

Богачук потерял лидерство в рейтинге WBC после крайнего поражения от 36-летнего представителя американского бокса Брэндона Адамса. Украинец сенсационно проиграл сопернику по единогласному решению судей в рамках андеркарда боя Сауля Альвареса против Теренса Кроуфорда – 99-91 и 98-92 (дважды).

Хотя именно боксер из Украины был фаворитом противостояния. Кроме этого Богачук еще и потерял статус обязательного претендента на титул.

Чемпионом мира по версии WBC в первом среднем весе является Себастьян Фундора, которому удалось избежать встречи с Богачуком. Зато временным чемпионом является Вирджил Ортис.

Новым лидером рейтинга стал Джарон Эннис.



Топ-10 рейтинга WBC в первом среднем весе / Скриншот с официального сайта совета

Богачук ранее прокомментировал поражение от Адамса. Сергей обратился к своим болельщикам через соцсети. На своей странице в инстаграме украинский боксер выложил пост, в котором поблагодарил всех за поддержку.

"Спасибо моей команде, моей семье и каждому из вас, кто верит в меня и остается рядом. Мы сделаем выводы и вернемся сильнее, чем когда-либо", – написал Богачук.

Что известно о Сергее Богачуке?