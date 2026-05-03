Майк Тайсон і не тільки: 10 боксерів, які сиділи в тюрмі

Світ боксу сповнений не лише захопливих поєдинків та перемог, а й ситуацій поза рингом, коли спортсмени показують себе з гіршого боку, опиняючись у в'язниці з різних причин. На жаль, такі випадки не рідкість серед боксерів.

У неволю потрапляли як відомі, так і менш публічні спортсмени. Про це розповість 24 Канал.

Хто з боксерів потрапляв у в'язницю?

Айк Ібеабучі

У 1997 році Ібеабучі отримав 120 днів ув'язнення за викрадення 15-річного сина своєї колишньої дівчини: він посадив підлітка в автомобіль і в'їхав у бетонний стовп, внаслідок чого хлопець отримав травми.

Через два роки його звинуватили в сексуальному насильстві та завданні тілесних ушкоджень трьом дівчатам. Спочатку Ібеабучі пройшов примусове психіатричне лікування, а згодом був засуджений до 20 років ув'язнення. У 2015 році він достроково звільнився.



Айк Ібеабучі / Фото PrizefightingTV

Бернард Хопкінс

Хопкінс відкрив для себе пристрасть до боксу під час перебування у в'язниці. У 17 років його засудили до 18 років ув'язнення за десять злочинів, серед яких був озброєний грабіж. Проте вже через п'ять років, у 1988 році, він вийшов на свободу і вирішив залишити минуле позаду. Для цього він обрав бокс. Саме за ґратами Хопкінс серйозно зайнявся спортом і дав собі обіцянку більше ніколи не повертатися до криміналу.



Бернард Хопкінс / Фото Getty Images

Карлос Бальдомір

Попри значні досягнення у спорті, останні роки ім'я Бальдоміра переважно асоціюється з резонансним кримінальним скандалом. Після завершення кар'єри його репутація була серйозно підірвана через обвинувачення у тяжких злочинах: у 2016 році колишній чемпіон світу в напівсередній вазі був заарештований, а у 2019 році аргентинський суд засудив його до 18 років ув'язнення за сексуальне насильство над власною донькою.

Карлос Бальдомір / Фото сайт Popular

Едвін Валеро

Він був заарештований за підозрою у вбивстві своєї дружини Кароліни. Під час перебування під вартою нібито визнав свою провину, а пізніше з'ясувалося, що раніше він жорстоко поводився з дружиною. Наступного дня Валеро був знайдений повішеним у своїй тюремній камері.

Едвін Валеро / Фото Getty Images

Майк Тайсон

У 1991 році, коли Майк Тайсон перебував на вершині своєї кар'єри, його звинуватили у зґвалтуванні "Міс Род-Айленд", яка, за її власним бажанням, прийшла до готельного номера боксера. Тайсон отримав вирок – шість років ув'язнення та чотири роки умовно, але вийшов на свободу вже через три роки і продовжив брати участь у значних поєдинках. Пізніше у нього виникали й інші проблеми із законом, зокрема через побиття та керування автомобілем у нетверезому стані.

Майк Тайсон / Фото Getty Images

Двайт Мухаммед Каві

Боксер почав займатися спортом не в дитинстві, а під час відбування покарання у в'язниці штату Нью-Джерсі за збройне пограбування. Вийшовши на свободу у 25 років, він одразу розпочав професійну кар'єру. У неволі спорт став для нього сенсом життя, а після виходу на волю він тренувався у залі Джо Фрейзера та швидко здобув статус професіонала. Боксер пішов із життя 25 липня 2025 року у віці 72 років.

Дуайт Мухаммад Каві / Фото з відкритих джерел

Тоні Айала-молодший

Його кар'єра стала однією з найтрагічніших історій "нереалізованого таланту" в історії боксу через серйозні злочини та тривалі терміни ув'язнення.

У 1983 році, перебуваючи на піку слави та готуючись до титульного бою, Айала був заарештований за напад і зґвалтування жінки. Його засудили до 35 років позбавлення волі, з яких він відсидів 16.

Після звільнення у 1999 році він намагався повернутися на ринг. Незважаючи на серію перемог, він знову зіткнувся із законом через порушення умов дострокового звільнення, наркотики та участь у стрілянині, що призвело до нового 10-річного терміну у 2004 році.

Тоні Айала-молодший помер у 2015 році у віці 52 років від передозування наркотиками у спортзалі своєї сім'ї в Сан-Антоніо.

Тоні Айала-молодший / Фото з відкритих джерел

Карлос Монсон

У 1988 році його заарештували за вбивство цивільної дружини, Алісії Муніс, яку він задушив і викинув із балкона під час сварки. За цей злочин його засудили до 11 років позбавлення волі. 8 січня 1995 року Монсон загинув у автомобільній аварії під час короткочасної відпустки з в'язниці, повертаючись до виправної установи.

Карлос Монсон / Фото з відкритих джерел

Кліффорд Етьен

Він пройшов шлях від талановитого футболіста та в'язня до відомого бійця, але знову опинився за ґратами, отримавши пожиттєвий термін.

Етьєн почав займатися боксом під час свого першого 10-річного ув'язнення за збройне пограбування і виграв усі 30 офіційних боїв у тюрмі. Після звільнення у 1998 році він знову потрапив під суд за звинувачення в грабежі, викраденні автомобіля, викраденні людей та стрільбі у поліцейських. Спочатку йому дали сумарно 160 років ув'язнення, проте пізніше термін скоротили до 105 років.

Кліффорд Етьен / Фото з відкритих джерел

Сонні Лістон

У юні роки він неодноразово потрапляв у поліцію – його заарештовували 19 разів за різні злочини, від озброєного пограбування до нападу на поліцейського.

У 1950 році 20-річного Лістона засудили до п'яти років ув'язнення за пограбування бензоколонки, але через два роки він вийшов умовно-достроково. Саме у в'язниці штату Міссурі, де він відбував покарання за збройне пограбування, Лістон почав займатися боксом, його талант помітив капелан.

Сонні Лістон / Фото з відкритих джерел

Він помер наприкінці грудня 1970 року в Лас-Вегасі у віці близько 38 років, його тіло виявила дружина лише через кілька днів після смерті.