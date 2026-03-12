"Це божевільно": американський коментатор про майбутній бій у Білому домі
- Джо Роган описав проведення турніру UFC у Білому домі як "божевільну" і висловив занепокоєння щодо безпеки через напруженість на Близькому Сході.
- Турнір UFC Freedom 250 планується провести 14 червня 2026 року на галявині Білого дому і приурочений до 250-річчя незалежності США.
Колишній провідний аналітик UFC Джо Роган прокоментував ідею проведення турніру UFC Freedom 250. Подію планують організувати 14 червня на галявині Білого дому.
У подкасті The Joe Rogan Experience Роган сказав, що напруженість на Близькому Сході та участь США, ймовірно, не вщухнуть. Через це проведення турніру UFC у Білому домі може стати потенційно небезпечним.
Як Роган прокоментував ідею проведення бою у Білому домі?
Відомий коментатор та подкастер описав майбутню подію у Білому домі як "божевільну". За його словами, очікується посилена охорона, високий рівень стресу та незвична атмосфера через ведення війни.
Я знаю, що буде дуже сувора охорона, високий рівень стресу та дивно влаштовувати бійку в Білому домі посеред цієї чортової війни. Я сподіваюся, що війна закінчиться до червня, але, чесно кажучи, я не впевнений, що це так,
– заявив Роган.
Він також прокоментував ситуацію, яка стосувалася президента Дональда Трампа, його високопоставлених співробітників та членів кабінету міністрів.
Це буде дивно, проводити такий гучний захід, де всі будуть в одному місці одночасно,
– додав Роган.
Що відомо про Джо Рогана?
Згідно з інформацією Вікіпедії, Роган – американський комік, актор і ведучий, який відомий не лише своїм гумором, а й як експерт у змішаних бойових мистецтвах. Він коментує бої UFC з 1997 року.
У своєму подкасті The Joe Rogan Experience запрошує спортсменів та тренерів, обговорюючи їхні тренування, стратегії та психологію. Сам він активно практикує бразильське джиу-джитсу, тайський бокс і силові тренування.
Що відомо про UFC Freedom 250?
У червні 2026 року "Ultimate Fighting Championship" проведе безпрецедентний турнір UFC Freedom 250 – бійцівський шоу‑івент, що відбудеться 14 червня 2026 року на Південній галявині Білого дому у Вашингтоні. Назва заходу символічно приурочена до святкування 250‑річчя незалежності США, пише Вікіпедія.
Головні бої: Ілія Топурія проти Джастіна Гетжі у напівлегкій вазі та Алекс Перейра проти Сіріл Гейна у важкій, а також ще чотири поєдинки за участі провідних бійців UFC.