"Це божевільно": американський коментатор про майбутній бій у Білому домі

Колишній провідний аналітик UFC Джо Роган прокоментував ідею проведення турніру UFC Freedom 250. Подію планують організувати 14 червня на галявині Білого дому.

У подкасті The Joe Rogan Experience Роган сказав, що напруженість на Близькому Сході та участь США, ймовірно, не вщухнуть. Через це проведення турніру UFC у Білому домі може стати потенційно небезпечним.

Як Роган прокоментував ідею проведення бою у Білому домі?

Відомий коментатор та подкастер описав майбутню подію у Білому домі як "божевільну". За його словами, очікується посилена охорона, високий рівень стресу та незвична атмосфера через ведення війни.

Я знаю, що буде дуже сувора охорона, високий рівень стресу та дивно влаштовувати бійку в Білому домі посеред цієї чортової війни. Я сподіваюся, що війна закінчиться до червня, але, чесно кажучи, я не впевнений, що це так,

– заявив Роган.

Він також прокоментував ситуацію, яка стосувалася президента Дональда Трампа, його високопоставлених співробітників та членів кабінету міністрів.

Це буде дивно, проводити такий гучний захід, де всі будуть в одному місці одночасно,

– додав Роган.

Що відомо про Джо Рогана?

Згідно з інформацією Вікіпедії, Роган – американський комік, актор і ведучий, який відомий не лише своїм гумором, а й як експерт у змішаних бойових мистецтвах. Він коментує бої UFC з 1997 року.

У своєму подкасті The Joe Rogan Experience запрошує спортсменів та тренерів, обговорюючи їхні тренування, стратегії та психологію. Сам він активно практикує бразильське джиу-джитсу, тайський бокс і силові тренування.

Що відомо про UFC Freedom 250?