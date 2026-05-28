Видовище, до якого легше готуватись: Берінчик розповів про свої бої на голих кулаках

Колишній чемпіон світу в легкій вазі Денис Берінчик поділився своїм досвідом виступів у турнірах із боїв на голих кулаках. Зокрема, він пояснив, чому саме кайфує від цього виду спорту.

В інтерв'ю для ютуб-каналу "Футбольний Диван" Денис Берінчик розповів про свої контрактні зобов'язання в турнірах із боїв на голих кулаках. А також сказав, які особливості підготовки до цих змагань існують.

Як Берінчик описав бої на голих кулаках?

Берінчик зазначив, що перше, що йому подобається в боях на голих кулаках – це видовище. Крім того, бій на голих кулаках триває максимум 10 хвилин, тоді як у звичайному боксі 36 хвилин. Тренуватись і готуватись до таких протистоянь значно легше.

Та й мало хто, що може мені зараз протиставити в поєдинках на голих кулаках. Можливо, це зробить Бовар Ханаков, але тільки після того, якщо він переможе у двобої з Артемом Нечипуренком "Агресором",

– зауважив Берінчик.

Він продовжив, що за бій на голих кулаках заробив такий же гонорар, як у боксі за 36 хвилин. Варто зазначати, що в бою на голих кулаках 24 липня 2021 року Денис Берінчик переміг колишнього бійця UFC Артема Лобова.

З ким ще може побитись Берінчик?

За словами боксера, Жан Беленюк мав натхнення домовитись на проведення кулачного бою з ним. Утім сам Берінчик наразі не може провести такий бій, бо має контрактні зобов'язання, тож, не може брати участь в усіх можливих кулачних івентах.

"Утім, чи коли я закінчу кар'єру, чи мене відпустять, чи я сам скажу, що, мовляв, іду, тоді можна буде якось домовитись", – наголосив Берінчик.

Він додав, що хоч рівень опозиції у цих боях і слабший, треба бути готовим до "прильотів". Інакше наслідки можуть бути дуже важкі.

