Незважаючи на успішну спортивну кар'єру, спортсмен у житті пережив і трагічні моменти. Про цікаві факти з життя Берінчика розповість 24 Канал.

Що відомо про Берінчика?

Особисте життя

Довгий час Берінчик був у стосунках із Анастасією Ломаченко, молодшою сестрою українського боксера Василя Ломаченка. Анастасія також мала спортивне минуле: вона була майстром спорту міжнародного класу зі спортивної акробатики та багаторазовою чемпіонкою України.

У соцмережах часто з'являлися фотографії пари, а шанувальники навіть сподівалися на швидке весілля. Проте в 2014 році боксер у одному з інтерв'ю заявив, що наразі не планує одружуватися через нестабільну ситуацію в країні, а незабаром пара розійшлася.

Денис Берінчик з Анастасією Ломаченко / Фото з відкритих джерел

Після цього Денис зустрів свою майбутню дружину Ліану Фіщук у Буковелі, де дівчина відпочивала, а боксер проходив тренувальні збори. Повернувшись до Києва, він знайшов її контакт через спільних знайомих і майже рік залицявся, поки Ліана не погодилася стати його дружиною.

Весілля відбулося в 2016 році, згодом у пари народилася донька Мадіна. У 2018 році родина зазнала великої втрати: народився син Тимур, який прожив лише два тижні.

Денис Берінчик з дружиною /Фото Інстаграм

Виходи перед боями

Берінчик відомий своїми виходами на ринг. У 2015 році на бій з угорцем Дьєрдя Міжеї він вийшов у костюмі гладіатора, а в 2017‑му проти Валлеспіна – в костюмі олімпійського ведмедя з Ігор 1980 року.

Він часто виходив на ринг у яскравих образах: в'язня з ланцюгами та татуюваннями, на мотоциклі чи коні, козака з булавою, Супер Маріо або супергероя. Особливо запам'ятався бій із Наваррете, коли він з'явився в піксельному костюмі з козацькою шаблею.

