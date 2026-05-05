Незважаючи на успішну спортивну кар'єру, спортсмен у житті пережив і трагічні моменти. Про цікаві факти з життя Берінчика розповість 24 Канал.
Що відомо про Берінчика?
- Особисте життя
Довгий час Берінчик був у стосунках із Анастасією Ломаченко, молодшою сестрою українського боксера Василя Ломаченка. Анастасія також мала спортивне минуле: вона була майстром спорту міжнародного класу зі спортивної акробатики та багаторазовою чемпіонкою України.
У соцмережах часто з'являлися фотографії пари, а шанувальники навіть сподівалися на швидке весілля. Проте в 2014 році боксер у одному з інтерв'ю заявив, що наразі не планує одружуватися через нестабільну ситуацію в країні, а незабаром пара розійшлася.
Денис Берінчик з Анастасією Ломаченко / Фото з відкритих джерел
Після цього Денис зустрів свою майбутню дружину Ліану Фіщук у Буковелі, де дівчина відпочивала, а боксер проходив тренувальні збори. Повернувшись до Києва, він знайшов її контакт через спільних знайомих і майже рік залицявся, поки Ліана не погодилася стати його дружиною.
Весілля відбулося в 2016 році, згодом у пари народилася донька Мадіна. У 2018 році родина зазнала великої втрати: народився син Тимур, який прожив лише два тижні.
Денис Берінчик з дружиною /Фото Інстаграм
- Виходи перед боями
Берінчик відомий своїми виходами на ринг. У 2015 році на бій з угорцем Дьєрдя Міжеї він вийшов у костюмі гладіатора, а в 2017‑му проти Валлеспіна – в костюмі олімпійського ведмедя з Ігор 1980 року.
Він часто виходив на ринг у яскравих образах: в'язня з ланцюгами та татуюваннями, на мотоциклі чи коні, козака з булавою, Супер Маріо або супергероя. Особливо запам'ятався бій із Наваррете, коли він з'явився в піксельному костюмі з козацькою шаблею.
На літніх Олімпійських іграх 2012 року в Лондоні Берінчик також залишив яскравий слід: після кожної перемоги він святкував успіхи традиційним гопаком.
- Участь у шоу
У 2018 році боксер став учасником телепроєкту "Танці з зірками", де його партнеркою на паркеті була Катерина Білявська. Пара залишила шоу після 11 ефіру.
Денис Берінчик на шоу "Танці з зірками" / Фото скріншот відео
Крім того, у 2020 році боксер з'явився в одному з випусків гумористичного шоу "Ліга сміху" як запрошений гість.
Хто такий Денис Берінчик?
- За інформацією Вікіпедії, на рахунку Берінчика 19 перемог, з яких 9 здобуті нокаутом, та 1 поразка.
- У лютому 2025 року Денис зазнав першої поразки у професійній кар'єрі, поступившись американцю Кейшону Девісу технічним нокаутом у 4-му раунді. Пізніше боксер пояснив, що на бій виходив із травмою плеча.