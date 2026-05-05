Несмотря на успешную спортивную карьеру, спортсмен в жизни пережил и трагические моменты. Об интересных фактах из жизни Беринчика расскажет 24 Канал.

Что известно о Беринчике?

Личная жизнь

Долгое время Беринчик был в отношениях с Анастасией Ломаченко, младшей сестрой украинского боксера Василия Ломаченко. Анастасия также имела спортивное прошлое: она была мастером спорта международного класса по спортивной акробатике и многократной чемпионкой Украины.

В соцсетях часто появлялись фотографии пары, а поклонники даже надеялись на скорую свадьбу. Однако в 2014 году боксер в одном из интервью заявил, что пока не планирует жениться из-за нестабильной ситуации в стране, а вскоре пара разошлась.

Денис Беринчик с Анастасией Ломаченко / Фото из открытых источников

После этого Денис встретил свою будущую жену Лиану Фищук в Буковеле, где девушка отдыхала, а боксер проходил тренировочные сборы. Вернувшись в Киев, он нашел ее контакт через общих знакомых и почти год ухаживал, пока Лиана не согласилась стать его женой.

Свадьба состоялась в 2016 году, впоследствии у пары родилась дочь Мадина. В 2018 году семья понесла большую потерю: родился сын Тимур, который прожил всего две недели.

Денис Беринчик с женой /Фото Инстаграм Выходы перед боями Беринчик известен своими выходами на ринг. В 2015 году на бой с венгром Дьердя Мижеи он вышел в костюме гладиатора, а в 2017-м против Валлеспина – в костюме олимпийского медведя с Игр 1980 года. Он часто выходил на ринг в ярких образах: узника с цепями и татуировками, на мотоцикле или лошади, казака с булавой, Супер Марио или супергероя. Особенно запомнился бой с Наваррете, когда он появился в пиксельном костюме с казацкой саблей.