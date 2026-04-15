Деякі з них продовжують свою службу в лавах силових структур, деякі ж повернулись до спортивної кар'єри чи іншого роду діяльності, повідомляє 24 Канал. У матеріалі згадуємо 5 відомих українських боксерів, які долучились до СОУ під час повномасштабного вторгнення.

Цікаво Усик пояснив, чому погодився на бій із суперником без професійного боксерського досвіду

Де служив Володимир Кличко?

Володимир Кличко з перших днів повномасштабного вторгнення долучився до територіальною оборони Києва. Міським головою столиці, до речі, є його брат Віталій. Кличко-молодший працював на блокпостах, допомагав у метро, що використовувались тоді винятково як укриття, волонтерив біля будинків, які постраждали внаслідок обстрілів.

Зараз Кличко не перебуває в лавах ЗСУ. Утім він багато часу проводить у Києві, де займається волонтерством, допомагає брату Віталію з різноманітними гуманітарними та спортивними проєктами в столиці України.

Чим займався Олександр Усик на початку повномасштабного вторгнення?

У момент повномасштабного вторгнення Усик перебував за кордоном. І багато хейтерів спортсмена кричали про те, що він утік. Однак боксер повернувся додому та вступив у лави територіальної оборони Києва.

Тоді він саме готувався до реваншу з Джошуа. Усе ж у березні 2022 року Усик залишив Україну та розпочав повноцінну підготовку до бою з британцем. До слова, він переміг Джошуа. А у 2024 році взагалі став абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі.

Хто ще з боксерів долучився до СОУ під час повномасштабного вторгнення?

Олімпійський призер і чемпіон WBO International Денис Берінчик теж вступив у лави територіальної оборони Києва. Боксер є уродженцем Луганщини, тож війна для нього триває вже 12 років. Зараз не перебуває в армійських структурах, але активно допомагає військовим.

Колишній чемпіон світу серед професіоналів у першій середній вазі Сергій Дзинзирук долучився до оборони Броварського району. Він досі перебуває в лавах ЗСУ. Уже 4 роки він є офіцером Сил ППО, адже в складі мобільних вогневих груп "працює" по "Шахедах".

Колишній чемпіон світу в першій напівсередній вазі львів'янин Андрій Котельник теж вступив до лав територіальної оборони. Він часто перебував на блокпостах. У травні 2025 року Андрій Котельник став президентом медіафутбольної команди Rukh Media Team.

