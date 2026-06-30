Водночас деякі їхні досягнення й досі залишаються непідкореними, а окремі з них вважаються настільки унікальними, що побити їх буде надзвичайно складно. Про найвизначніші рекорди братів Кличків детальніше розповість 24 Канал.

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Рекорди Кличка-молодшого

Володимир Кличко утримував титул чемпіона світу в надважкій вазі загалом 4382 дні, що є абсолютним рекордом серед усіх чемпіонів-суперважковаговиків. За цим показником він перевершив навіть легендарного американця Джо Луїса.

Ще одним історичним досягненням Володимира стали 29 титульних поєдинків за звання чемпіона світу у надважкій вазі. Це офіційний світовий рекорд, який внесено до Книги рекордів Гіннесса.

Досягнення Кличка-старшого

Окреме місце в історії займає спільне досягнення братів Кличків. Віталій та Володимир внесені до Книги рекордів Гіннесса як брати, які здобули найбільшу кількість перемог у титульних боях чемпіонатів світу в надважкій вазі.

Кличко також є володарем унікального звання "Вічний чемпіон світу" за версією WBC. Цей почесний статус Світова боксерська рада присвоїла українцю за визначні заслуги у професійному боксі. Особливої ваги цьому досягненню додає той факт, що Віталій Кличко за всю професійну кар'єру жодного разу не програв пояс чемпіона WBC безпосередньо в ринзі.