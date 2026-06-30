В то же время некоторые из их достижений до сих пор остаются непобедимыми, а отдельные из них считаются настолько уникальными, что побить их будет чрезвычайно сложно. О самых выдающихся рекордах братьев Кличко подробнее расскажет 24 Канал.

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Рекорды Кличко-младшего

Владимир Кличко удерживал титул чемпиона мира в супертяжелом весе в общей сложности 4382 дня, что является абсолютным рекордом среди всех чемпионов-супертяжеловесов. По этому показателю он превзошел даже легендарного американца Джо Луиса.

Еще одним историческим достижением Владимира стали 29 титульных поединков за звание чемпиона мира в супертяжелом весе. Это официальный мировой рекорд, занесенный в Книгу рекордов Гиннесса.

Достижения Кличко-старшего

Особое место в истории занимает совместное достижение братьев Кличко. Виталий и Владимир внесены в Книгу рекордов Гиннесса как братья, одержавшие наибольшее количество побед в титульных боях чемпионатов мира в супертяжелом весе.

Кличко также является обладателем уникального звания "Вечный чемпион мира" по версии WBC. Этот почетный статус Всемирный боксерский совет присвоил украинцу за выдающиеся заслуги в профессиональном боксе. Особое значение этому достижению придает тот факт, что Виталий Кличко за всю профессиональную карьеру ни разу не проиграл пояс чемпиона WBC непосредственно на ринге.