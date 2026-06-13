В этом материале "24 Канал" вспомнит трех самых знаменитых спутниц в жизни Владимира Кличко. В частности, одна из них подарила спортсмену первенца.

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Как Кличко закрутил роман с супермоделью?

Владимир Кличко с самой молодости запомнился как настоящий ловелас. Еще с юности он заводил романы с женщинами. Однако первой самой звездной его партнершей стала чешская супермодель Каролина Куркова, с которой они познакомились в 2008 году.

Это произошло в США во время хоккейного матча. Пара даже снималась вместе для известных журналов и выглядела вместе очень эффектно. Впрочем, отношения украинца с чешской супермоделью длились все же очень недолго – всего меньше года.

Каким был роман Кличко со звездой фильма "Убить Билла"?

Позже еще одной избранницей Владимира Кличко стала голливудская звезда Люси Лиу, которая была известна по фильму "Убить Билла". Сама актриса рассказывала, что между ней и украинцем закрутился страстный роман, и пару неоднократно видели на публике.

Впрочем, и эти отношения длились недолго. Хотя боксер и звезда кинофильмов сумели расстаться, можно сказать, что даже до сих пор поддерживают общение друг с другом.

Кто стал самой главной женщиной в жизни Владимира Кличко?

Все же самой главной женщиной в жизни Владимира Кличко стала еще одна актриса Хейден Панеттьери. Эти отношения длились дольше всех и были самыми громкими. Вместе они пробыли почти 10 лет. Хотя и пережили несколько разрывов.

Впрочем, именно Хейден родила ребенка для Владимира Кличко. Правда, после родов она столкнулась с депрессией, которая едва не переросла в проблемы с алкоголем. Боксер расстался с актрисой, забрал ребенка в Украину, где с воспитанием первенца Владимиру помогала мама.

Кто еще был партнершами Владимира Кличко?

Александра Азизова – первая жена Владимира Кличко. Она была моделью, и молодожены поженились, когда были еще совсем юными – в 19 и 20 лет.

После развода рядом с боксером все чаще стала появляться немецкая гимнастка Магдалена Бржеска. С ней они познакомились еще на Олимпиаде 1996 года.

Следующей фавориткой Кличко стала модель Диана Ковальчук. Отношения с ней Владимир называл лучшими и беззаботными, но пара все же не смогла построить чего-то более прочного.