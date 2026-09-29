Перший гонорар Кличко-старший отримав ще за часів СРСР після виступу на змаганнях у Палм-Біч у США, де посів призове місце. За його словами, сума становила близько 100 доларів.

На що витратили свої перші гонорари Віталій та Володимир Клички

Ці гроші спортсмен витратив на подарунки для близьких. Для мами він придбав парфуми Chanel №5, батькові – банку дефіцитного на той час пива, а молодшому брату Володимиру – велику партію жувальних гумок. Собі Віталій купив кросівки.

Перший вагомий гонорар Володимир Кличко заробив на турнірі в Донецьку. В інтерв'ю Zeit Campus він розповідав, що на той час його батьки заробляли близько 10 доларів на місяць, тому отримана сума (також 100 доларів) здавалася йому дуже великою.

Увесь гонорар Володимир витратив на подарунок старшому братові. Він придбав модну автомобільну оббивку для сидінь у нову "Ладу" Віталія.

Згодом спортивні заробітки братів значно зросли, і вони почали інвестувати гроші у власний бізнес.



Володимир Кличко, Сильвестр Сталлоне, Віталій Кличко / Фото Getty Images

Що відомо про братів Кличків

Віталій та Володимир Клички стали одними з найвідоміших українських боксерів. Їхня професійна кар'єра розпочалася в один день – 16 листопада 1996 року в Гамбурзі (Німеччина). Обидва дебютували перемогами нокаутом.

Брати також дали матері обіцянку ніколи не зустрічатися один з одним на професійному ринзі. Вони дотримувалися цієї домовленості протягом усієї кар'єри.

Загалом Віталій та Володимир провели 116 професійних поєдинків, здобувши 109 перемог та зазнавши семи поразок. Брати тривалий час одночасно володіли основними чемпіонськими титулами у надважкій вазі, що стало одним із найпомітніших періодів в історії дивізіону.