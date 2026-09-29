Первый гонорар Кличко-старший получил еще во времена СССР после выступления на соревнованиях в Палм-Бич в США, где занял призовое место. По его словам, сумма составила около 100 долларов.

На что потратили свои первые гонорары Виталий и Владимир Кличко

Эти деньги спортсмен потратил на подарки для близких. Для мамы он купил духи Chanel №5, отцу – банку дефицитного в то время пива, а младшему брату Владимиру – большую партию жевательных резинок. Себе Виталий купил кроссовки.

Первый значительный гонорар Владимир Кличко заработал на турнире в Донецке. В интервью Zeit Campus он рассказывал, что в то время его родители зарабатывали около 10 долларов в месяц, поэтому полученная сумма (также 100 долларов) казалась ему очень большой.

Весь гонорар Владимир потратил на подарок старшему брату. Он купил модную автомобильную обивку для сидений в новую "Ладу" Виталия.

Впоследствии спортивные доходы братьев значительно выросли, и они начали вкладывать деньги в собственный бизнес.



Владимир Кличко, Сильвестр Сталлоне, Виталий Кличко / Фото Getty Images

Что известно о братьях Кличко

Виталий и Владимир Кличко стали одними из самых известных украинских боксеров. Их профессиональная карьера началась в один день – 16 ноября 1996 года в Гамбурге (Германия). Оба дебютировали победами нокаутом.

Братья также дали матери обещание никогда не встречаться друг с другом на профессиональном ринге. Они придерживались этой договоренности на протяжении всей карьеры.

Всего Виталий и Владимир провели 116 профессиональных поединков, одержав 109 побед и потерпев семь поражений. Братья в течение длительного времени одновременно владели основными чемпионскими титулами в супертяжелом весе, что стало одним из самых ярких периодов в истории этого дивизиона.