"Ви жартуєте": ексчемпіон світу зухвало назвав легенд боксу, до яких ніколи не дотягнеться Усик

Багато людей та експертів у світі боксу назвали Олександра Усика найвеличнішим боксером в історії цього виду спорту. Однак є другий табір тих, хто не погоджується із цим твердженням.

Колишній чемпіон світу Тімоті Бредлі є одним із тих, хто висловлюється "проти" такого гучного твердження про боксерську спадщину Олександра Усика. Американський боксер назвав легендарних бійців, які зробили серйозніший внесок в історію боксу, аніж непереможний українець, пише 24 Канал із посиланням на GiveMeSport.

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Кого назвав Тімоті Бредлі

Бредлі виділив одразу двох легенд боксу.

Я не ненавиджу Усика, я даю вам, хлопці, факти. Ви, хлопці, говорите про те, що Усик великий на всі часи... Ви жартуєте так? Леннокс Льюїс і Майк Тайсон чудово виконували свою роботу, вони набагато розумніші за Усика,

– сказав 41-річний колишній боксер.

Довідка. У першому бою проти Ф'юрі Усик здобув звання "абсолюта" у хевівейті після Леннокса Льюїса (із 1999-го року). У червні 2024-го Олександр віддав пояс IBF та втратив це почесне звання.

Нагадаємо, що це вже не перша подібна заява у бік Усика від Бредлі. Раніше Тімоті на своєму ютуб-каналі вже розніс спадщину Олександра у боксерському світі, заявивши, що перемоги над Дюбуа, Джошуа та Ф'юрі не роблять із українця найвеличнішого боксера в історії.

Відзначимо, що Усик вже отримав виклик від Даніеля Дюбуа. Якщо у майбутньому цей двобій організують, то Олександр матиме шанс повернути собі звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті.