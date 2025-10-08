Колишній чемпіон світу розповів, хто міг би побити праймового Усика
- Шеннон Бріггс вважає, що Майк Тайсон у праймі міг би перемогти Олександра Усика.
- Майк Тайсон планує у наступному році провести бій з Флойдом Мейвезером.
Олександр Усик за свою кар'єру здолав чималу кількість іменитих суперників. Проте у боксерській спільноті полюбляють говорити про те, що українец не досяг би вершини у минулій епосі.
Шеннон Бріггс назвав легенду боксу, який би здолав Олександра Усика. Про це пише 24 канал із посиланням на Seconds Out.
Хто переміг би Усика?
Колишній чемпіон світу обрав боксера, який би переміг Олександра Усика у його найкращій формі. Шеннон Бріггс вважає, що праймовий Майк Тайсон міг би здолати праймового українського боксера.
Хто б зміг перемогти у бою між праймовими Майком Тайсоном і Олександром Усиком? Я думаю, що "Залізний Майк",
– сказав Бріггс.
Нагадаємо, що Майк Тайсон у наступному році проведе поєдинок. Американська легенда боксу зустрінеться з Флойдом Мейвезером.
Раніше в інтерв'ю World Boxing News Берндт Бенте назвав місце Олександра Усика в історії боксу. Колишній менеджер Кличків поставив українського боксера лише на сьоме місце.
