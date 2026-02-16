Два падіння і швидкий кінець: відомий в Україні ексчемпіон світу сенсаційно програв у США

Новостворений промоушин Zuffa Boxing 16 лютого провів у Лас-Вегасі черговий вечір боксу. Головною подією програми став поєдинок за участі ексчемпіона світу у надважкій вазі Чарльза Мартіна.

Американець Мартін сенсаційно програв боксеру з Нігерії Ефе Аджагбі. Про це повідомляє vRINGe.

Дивіться також Його не любить Усик: ексчемпіон повернувся з "пенсії" в 41 рік і відзначився брудним вчинком

Як Аджагба переміг ексчемпіона світу Мартіна?

На старті поєдинку обидва боксери працювали джебами, однак саме Аджагба був агресивним і діяв першим номером. Та при цьому нігерієць був вразливий до контратак.

Ексчемпіон світу класно провів другий раунд, але вже в наступній 3-хвилинці Аджагба влучив правим прямим, від якого суперник впав, але дивом підвівся.

Аджагба відправив Мартіна в нокдаун: дивіться відео

Мартін виглядав абсолютно розбалансованим і йому пощастило протриматися до гонгу. Схоже, він у перерві не відновився: Аджагба пішов добивати суперника й рефері вимушено втрутився і зупинив сутичку.

Як Аджагба переміг Мартіна: дивіться відео

Що відомо про Чарльза Мартіна?