Два падіння і швидкий кінець: відомий в Україні ексчемпіон світу сенсаційно програв у США
- Чарльз Мартін, ексчемпіон світу у надважкій вазі, програв нігерійцю Ефе Аджагбі, який відправив його в нокдаун і переміг технічним нокаутом.
- Поєдинок відбувся в Лас-Вегасі в рамках вечора боксу, організованого промоушином Zuffa Boxing.
Новостворений промоушин Zuffa Boxing 16 лютого провів у Лас-Вегасі черговий вечір боксу. Головною подією програми став поєдинок за участі ексчемпіона світу у надважкій вазі Чарльза Мартіна.
Американець Мартін сенсаційно програв боксеру з Нігерії Ефе Аджагбі. Про це повідомляє vRINGe.
Дивіться також Його не любить Усик: ексчемпіон повернувся з "пенсії" в 41 рік і відзначився брудним вчинком
Як Аджагба переміг ексчемпіона світу Мартіна?
На старті поєдинку обидва боксери працювали джебами, однак саме Аджагба був агресивним і діяв першим номером. Та при цьому нігерієць був вразливий до контратак.
Ексчемпіон світу класно провів другий раунд, але вже в наступній 3-хвилинці Аджагба влучив правим прямим, від якого суперник впав, але дивом підвівся.
Аджагба відправив Мартіна в нокдаун: дивіться відео
Мартін виглядав абсолютно розбалансованим і йому пощастило протриматися до гонгу. Схоже, він у перерві не відновився: Аджагба пішов добивати суперника й рефері вимушено втрутився і зупинив сутичку.
Як Аджагба переміг Мартіна: дивіться відео
Що відомо про Чарльза Мартіна?
39-річний Мартін має посередній рекорд: у 36 боях він здобув 30 перемог, з яких 27 достроково. За даними BoxRec, знаковим для американця був 2016 рік, коли він став чемпіоном світу за версією IBF.
Мартін здолав українця В'ячеслава Глазкова, який не зміг продовжити поєдинок через травму. При цьому слід зазначити, що до цього пояс IBF належав Тайсону Ф'юрі, який відібрав його у Володимира Кличка після перемоги у 2015 році.
Уже в наступному бою Мартін програв чемпіонський титул Ентоні Джошуа й більше ніколи не був близьким до того, щоб стати чемпіоном світу.
Кривдник американця Ефе Аджагба має 23 бої на профі-рингу: 21 перемога, 1 поразка та 1 нічия.