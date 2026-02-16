Укр Рус
Два падіння і швидкий кінець: відомий в Україні ексчемпіон світу сенсаційно програв у США
16 лютого, 16:20
Два падіння і швидкий кінець: відомий в Україні ексчемпіон світу сенсаційно програв у США

Михайло Гема
Основні тези
  • Чарльз Мартін, ексчемпіон світу у надважкій вазі, програв нігерійцю Ефе Аджагбі, який відправив його в нокдаун і переміг технічним нокаутом.
  • Поєдинок відбувся в Лас-Вегасі в рамках вечора боксу, організованого промоушином Zuffa Boxing.

Новостворений промоушин Zuffa Boxing 16 лютого провів у Лас-Вегасі черговий вечір боксу. Головною подією програми став поєдинок за участі ексчемпіона світу у надважкій вазі Чарльза Мартіна.

Американець Мартін сенсаційно програв боксеру з Нігерії Ефе Аджагбі. Про це повідомляє vRINGe.

Як Аджагба переміг ексчемпіона світу Мартіна?

На старті поєдинку обидва боксери працювали джебами, однак саме Аджагба був агресивним і діяв першим номером. Та при цьому нігерієць був вразливий до контратак.

Ексчемпіон світу класно провів другий раунд, але вже в наступній 3-хвилинці Аджагба влучив правим прямим, від якого суперник впав, але дивом підвівся.

Аджагба відправив Мартіна в нокдаун: дивіться відео

Мартін виглядав абсолютно розбалансованим і йому пощастило протриматися до гонгу. Схоже, він у перерві не відновився: Аджагба пішов добивати суперника й рефері вимушено втрутився і зупинив сутичку.

Як Аджагба переміг Мартіна: дивіться відео

Що відомо про Чарльза Мартіна?

  • 39-річний Мартін має посередній рекорд: у 36 боях він здобув 30 перемог, з яких 27 достроково. За даними BoxRec, знаковим для американця був 2016 рік, коли він став чемпіоном світу за версією IBF.

  • Мартін здолав українця В'ячеслава Глазкова, який не зміг продовжити поєдинок через травму. При цьому слід зазначити, що до цього пояс IBF належав Тайсону Ф'юрі, який відібрав його у Володимира Кличка після перемоги у 2015 році.

  • Уже в наступному бою Мартін програв чемпіонський титул Ентоні Джошуа й більше ніколи не був близьким до того, щоб стати чемпіоном світу.

  • Кривдник американця Ефе Аджагба має 23 бої на профі-рингу: 21 перемога, 1 поразка та 1 нічия.