Ризикує зірвати плани Усика: ексчемпіон світу кинув виклик "Новому Майку Тайсону"

Колишній чемпіон світу Чарльз Мартін розповів, з ким хоче вийти в один ринг заради можливого бою проти Даніеля Дюбуа у майбутньому. На меті 38-річного американського боксера стоїть титульний двобій.

Колишній суперник Ентоні Джошуа звернувся до Мозеса Ітауми, який вже отримав прізвисько "Новий Майк Тайсон". Чарльз Мартін не побоявся кинути виклик на бій молодому 20-річному супернику, повідомляє 24 Канал із посиланням на Sky Sports.

Варте уваги Промоутер Усика розкрив таємницю щодо майбутньої кар'єри українця

Шлях до титульного бою

38-річний боксер прогнозує, що бій проти Ітауми наблизить його до поєдинку проти Даніеля Дюбуа. "Динаміт" 22 лютого проведе захист титулу IBF у бою проти Джозефа Паркера. Також на цей двобій чекає Олександр Усика. Наступний суперник непереможного українця може визначитись якраз у цьому протистоянні Дюбуа – Паркер.

Зараз Ітаума перемагає всіх швидко і без питань. Але ніхто не знає, чи вміє він тримати удар. Я хочу знову битися за титул чемпіона світу. Знаю, що перемога над молодим Ітаумою, про якого зараз усі говорять, допоможе мені отримати бій з Дюбуа,

– заявив Мартін.

Довідка. 16 січня 2016-го року Чарльз Мартін бився із українцем В'ячеславом Глазковим. Бій закінчився вже у 3-му раунді, коли американець відправив у нокаут Глазкова. Мартін завоював вакантний титул чемпіона IBF у важкій вазі, який втратив вже у наступному поєдинку проти Ентоні Джошуа (програв нокаутом у 2-му раунді).

Відзначимо, що за спиною Чарльза Мартіна 34 проведені бої, у яких він здобув 29 перемог (26 – нокаутом). Також зазнав 4 поразок. Ще в одному поєдинку була зафіксована нічия.

Щодо статистики Мозефа Ітаума, то 20-річний боксер переміг у своїх перших 11 боях у професіоналах.