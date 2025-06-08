Суперником "Рудого лева" став Назрі Рагімов. Останній замінив у даному протистоянні Александро Морено, якого не пропустили в Україну прикордонники Молдови, інформує 24 Канал.
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Здобув пояс у дебютному титульному бою
Боксери боролись за титул чемпіона світу за версією WBC серед молоді. Це був перший титульний двобій для Чеботаря. Поєдинок тривав повну дистанцію у вигляді 10 раундів, а тому переможця зустрічі визначали судді. Хоча поєдинок міг закінчитись ще у 7-му раунді, коли Рагімов у клінчі врятувався від нокдауну.
Відео із бою Чеботар – Рагімов
За їх одноголосним рішенням перемогу здобув Василь Чеботар: 99-91, 98-92 та 99-91. Молдовський боксер, який живе в Україні, завоював чемпіонський пояс вже у своєму першому титульному бою в професійній кар'єрі.
Відео оголошення результату бою Чеботар – Рагімов