Суперником "Рудого лева" став Назрі Рагімов. Останній замінив у даному протистоянні Александро Морено, якого не пропустили в Україну прикордонники Молдови, інформує 24 Канал.

Варте уваги Наймолодший чемпіон світу з України "вимкнув світло" супернику на вечорі боксу у Києві

Здобув пояс у дебютному титульному бою

Боксери боролись за титул чемпіона світу за версією WBC серед молоді. Це був перший титульний двобій для Чеботаря. Поєдинок тривав повну дистанцію у вигляді 10 раундів, а тому переможця зустрічі визначали судді. Хоча поєдинок міг закінчитись ще у 7-му раунді, коли Рагімов у клінчі врятувався від нокдауну.

Відео із бою Чеботар – Рагімов

За їх одноголосним рішенням перемогу здобув Василь Чеботар: 99-91, 98-92 та 99-91. Молдовський боксер, який живе в Україні, завоював чемпіонський пояс вже у своєму першому титульному бою в професійній кар'єрі.

Відео оголошення результату бою Чеботар – Рагімов