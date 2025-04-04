"Не хочу бачити": відомий тренер застеріг Чісору від бою проти Дюбуа

Дерек Чісора заявив, що проведе один бій та завершить боксерську кар'єру. Ветеран хевівейту висловив бажання битись проти Даніеля Дюбуа за титул чемпіона світу за версією IBF в останньому поєдинку.

Дон Чарльз поділився думками щодо можливого бою між Дереком Чісорою та Даніелем Дюбуа. Тренер "Динаміта" не радить 41-річному боксеру битись проти його підопічного, повідомляє 24 канал із посиланням на talkSPORT.

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Чому Чісорі не варто битись з Дюбуа

Дон Чарльз пояснив, чому Дерек Чісора, якого він тренував раніше, не повинен битись проти Даніеля Дюбуа. Тренер зазначив, що бій проти "Динаміта" може дуже сильно вплинути на здоров'я ветерана хевівейту.

Не хочу бачити бій Дюбуа та Чісори з багатьох причин. Дерек вже в такому віці та з такою кількістю боїв, що це небезпечно для здоров’я. Він може вийти на боксера, який перебуває на піку фізичної форми,

– сказав Чарльз.

Дон Чарльз наголосив, що він тренував Дерека ЧІсору до 38 боїв з 49. Спеціаліст вважає, що британець повинен покинути бокс, провівши великий поєдинок, але все-таки не проти Дюбуа.

Нагадаємо, що востаннє Дерек Чісора з'являвся у рингу у лютому 2025 року. Британський супертяж здолав Отто Валінна зі Швеції одноголосним рішенням суддів.