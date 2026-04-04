Чісора проти Вайлдера: де подивитись бій в Україні

У суботу 4 квітня Лондон приймає великий бій – Дерек Чісора проти Деонтея Вайлдера. Багато хто називає цей поєдинок правом битись із Олександром Усиком.

Великий бій приймає лондонська О2 Arena, повідомляє 24 Канал. Деонтей Вайлдер мав битись із Олександром Усиком, але через організаційні проблеми проводить бій із Дереком Чісорою.

Де та коли подивитись поєдинок Чісори проти Вайлдера?

Дерек Чісора та Деонтей Вайлдер проведуть 12-раундовий бій у Лондоні. Сама подія на арені в столиці Великої Британії розпочнеться о 21 годині за київським часом. Утім вихід зірок на ринг очікується близько до опівночі.

Трансляцію бою в Україні буде доступною на стримінговому сервісі DAZN. Поєдинок продається за системою pay per view. Для його перегляду слід оплатити 861 гривню, але також потрібно мати активну оплачену підписку на сервіс.

Що відомо про бій Чісори з Вайлдером?

І для Дерека Чісора й для Деонтея Вайлдера це буде ювілейний 50 бій у кар'єрі. Статистика Чісори перед поєдинком складає 36 боїв, з яких 23 нокаутом, і 13 поразок. Рекорд Вайлдера вражає більше. У його активі 44 перемоги, з яких 43 нокаутом, 4 поразки й 1 нічия.

Цікаво, що для Дерека Чісори це може бути останнім поєдинком у кар'єрі, адже британець раніше називав бій проти Вайлдера "last dance". А ось американець продовжить свої виступи на професійній арені. У його бажаннях, зокрема, провести поєдинок проти Усика, й перемога над Чісорою може наблизити його до мети.

