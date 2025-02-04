Чісора – Валлін: де дивитись бій одіозного боксера, який пригощав бургерами Усика

Вже 8 лютого відбудеться вечір боксу від промоутерської компанії Френка Воррена "Queensberry Promotions". Очолить боксерське шоу бій Дерека Чісори проти Отто Валліна.

Вечір боксу відбудеться на арені "Co-op Live" в англійському Манчестері. Це буде "домашній" поєдинок для Дерека Чісори, повідомляє 24 Канал.

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Хто покаже бій Чісора – Валлін

Натомість Отто Валлін є представником шведського боксу.

Вечір боксу із Манчестера у прямому ефірі покаже стрімінговий сервіс DAZN. Початок шоу стартуватиме 8 лютого о 20:00 за київським часом. Натомість бій Чісори проти Валліна слід чекати не раніше 9 лютого 00:30 (за Києвом).

Відзначимо, що обидва боксери у своєму доробку мають поразки. Чісора підходить до поєдинку зі статистикою: 35 перемог у 48-ми боях (23 – нокаутом), а також 13 поразок.

Натомість Отто Валлін провів на профі-рингу 30 поєдинків, у яких здобув 27 звитяг (15 – нокаутом), та зазнав 2-х поразок. Ще один бій шведа не відбувся.

Додамо, що восени 2020-го року Чісора вийшов в один ринг проти Олександра Усика. Боксери пройшли весь 12-раундовий шлях, а перемогу за одноголосним рішенням суддів здобув українець. Після поразки британець зайшов у гості до Усика не з порожніми руками. Чісора прийшов у роздягальню Усика, аби пригостити його бургерами.