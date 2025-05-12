Дюбуа пояснив, чому штовхнув Усика під час дуелі поглядів на "Вемблі"

Даніель Дюбуа та Олександр Усик провели дебютні дуелі поглядів та пресконференцію після офіційного оголошення про реванш. Британський боксер під час першої очної битви штовхнув українського чемпіона світу.

Олександр Усик не став відповідати тією ж монетою на вчинок Даніеля Дюбуа. Британський боксер лише через деякий час пояснив, чому штовхнув майбутнього суперника під час очної битви на лондонському "Вемблі", передає 24 Канал із посиланням на Boxing Scene.

Читайте також Б’юся, щоб виправити минуле, – Дюбуа розповів про мотивацію перед реваншем із Усиком

Пояснення Дюбуа

"Динаміт" все спихнув на негативні емоції. Дюбуа заявив, що викладеться на повну у реванші, аби стати новим абсолютним чемпіоном світу у королівській вазі.

Знаєте, чому я штовхнув Усика на битві поглядів? Я був злий, так буває, це бокс. Я дістануся до Усика по справжньому 19 липня і всі це побачать. Була велика напруга, це не тільки ненависть. Потрібно завжди до всього підходити з холодною головою. Ми будемо битися, щоб розвіяти всі суперечки, які виникли у минулому бою,

– заявив Дюбуа.

Нагадаємо, що вже друга дуель поглядів минула без такої поведінки Даніеля. Попри це все у команді Динаміта" погрожують українському боксеру. Всі ці погрози промоутер Френк Воррен назвав частиною майбутнього боксерського шоу, аби підігріти інтерес до реваншу.

Водночас Дюбуа продовжує заявляти про свою майбутню перемогу у реванші. Однак чимало людей із боксерської спільноти впевнені, що Усик вдруге переможе британця.

Відзначимо, що перша битва боксерів у польському місті Вроцлав (у серпні 2023-го року) закінчилась перемогою Усика технічним нокаутом у 9-му раунді.