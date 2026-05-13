Чому Ф'юрі називає Усика "кроликом"

Тайсон Ф'юрі неодноразово на публіці називав українського боксера Олександра Усика "кроликом". Утім українець аж ніяк не ображається на таке прізвисько від британця.

Ба більше, Олександр Усик якось навіть детально пояснював, чому саме Тайсон Ф'юрі називає його "кроликом", повідомляє 24 Канал. Натомість і в українця є для британця спеціальне прізвисько.

Якою є історія походження прізвиська "кролик" для Олександра Усика?

Тайсон Ф'юрі неодноразово називав Олександра Усика "кроликом" (англійською rabbit), щоб підбурити українця до негативних емоцій. Для британця це елемент трештоку, який часто використовують не тільки в боксі, а й загалом у багатьох видах спорту.

Утім Олександр Усик розповів, що це він сам першим назвав себе "кроликом". Це сталось після того, як Тоні Белью назвав українця звіром у боксі. На що Усик тоді відповів, що сам вважає себе хіба "білим кроликом".

Усик саме так висловився про себе через відсилку до американського репера Емінема. Це один із улюблених виконавців боксера. Мама виконавця в дитинстві називала майбутнього співака саме "білим кроликом".

Тайсон Ф'юрі ж використовує це прізвисько, щоб висміяти різницю в зрості та вазі між собою й Олександром Усиком, і загалом між українцем й іншими важковаговиками. Утім сам Усик спокійно реагує на всі ці закиди британця, зазначаючи, що його справжнє прізвисько "кіт".

Натомість Усик не завжди використовує так би мовити офіційне прізвисько Тайсона Ф'юрі "циганський король". Якось українець назвав британця не інакше, ніж "жадібне пузо". Так Усик у свій бік висміяв антропометричну перевагу опонента та його жадібність до грошей.

Якими були протистояння Олександра Усика проти Тайсона Ф'юрі?

Олександр Усик провів проти Тайсона Ф'юрі 2 поєдинки у 2024. Спочатку весною українець переміг британця в бою за звання абсолютного чемпіона світу. У грудні того ж року відбувся реванш, у якому не кону вже не стояв титул абсолюта, але українець переміг і вдруге.

Це був хороший бій. Хотів би, щоб Тайсон був трохи агресивнішим і трохи активніше йшов на Усика. Усик виграв перший поєдинок, тому Тайсону потрібно було йти на нього і мати впевненість, що він переможе в другому бою. Рахунок на суддівських записках? Я не чув суддівські записки. Чи згоден з тим, хто переміг? Так. Можливо, Ф'юрі здається, що він виграв бій. Я не знаю,

– так прокоментував грудневий бій Усика проти Ф'юрі колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Леннокс Льюїс.

Нині ходять активні чутки щодо того, що між британцем й українцем може відбутись третій поєдинок. Ф'юрі завершив кар'єру після поразки Усику, але знову повернувся на ринг і вже навість встиг кинути виклик українцю на третє протистояння.

"Теоретично, це цікавий варіант, але для кого? Якщо фанати боксу справді цього хочуть, тоді можливо. Але, на мою думку, ця глава вже закрита", – так щодо можливої трилої висловився директор команди Усика Сергій Лапін.

Наразі ж Усик готується до протистояння з Ріко Верховеном, яке відбудеться 23 травня в єгипетській Гізі, на ринзі розташованому точно серед величних пірамід. На кону протистояння стоятиме спеціальний пояс "Король Нілу".

