Багато хто включає Олександра Усика до когорти найкращих боксерів в історії. Австралійський супертяж Теремоана Теремоана поділився своєю думкою щодо величності непереможного українця.

Теремоана Теремоана порівняв досягнення Олександра Усика та легендарного Мухаммеда Алі, який є кумиром та народився в один день із українцем. Непереможний супертяж розповів, чому Усик досі не перевершив Алі, пише 24 Канал із посиланням на Boxing Scene.

Читайте також "Дають легких суперників": відомий супертяж назвав переможця бою Усик – Ітаума

Чим Усик відрізняється від Алі?

Теремоана вважає Усика технічним найкращим боксером у хевівейті на цей час. Австралійський боксер не приховує, що йому подобається стиль українця та те, як він зберігає спокій, коли виходить у ринг. Теремоана хоче взяти приклад із Олександра.

Якщо говорити про найкращих боксерів всіх часів – він заслуговує на те, щоб бути в одному ряду з ними. Причина, по якій я вважаю Мохаммеда Алі найвеличнішим, полягає в тому, що він зробив не тільки на рингу, а й поза ним. Але якщо говорити тільки про бокс, то так, я вважаю, що Усик є одним з найкращих у світі і одним з найкращих за всю історію,

– заявив 27-річний боксер.

Довідка. Теремоана провів на профі-рингу 8 боїв, в усіх із них оформлював перемогу нокаутом.

Нагадаємо, що попереду в Усика прощальний бій у професіоналах. За спиною непереможного абсолютного чемпіона 24 переможних поєдинків (15 – нокаутом). 19 липня українець яскраво переміг нокаутом у 5-му раунді реваншу Даніеля Дюбуа.

Натомість Мухаммед Алі провів на профі-рингу 61 бій – 56 перемог (37 – нокаутом) та 5 поразок.