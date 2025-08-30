Непереможний супертяж пояснив, чому Усик не перевершив свого кумира Алі
- Австралійський супертяж Теремоана Теремоана вважає Олександра Усика одним з найкращих боксерів в історії, але Мухаммед Алі залишається найвеличнішим через свої досягнення як на рингу, так і поза ним.
- Усик має 24 перемоги (15 нокаутом) у професійній кар'єрі, тоді як Алі провів 61 бій з 56 перемогами (37 нокаутом) і 5 поразками.
- Теремоана захоплюється технічними здібностями Усика в хевівейті та бажає взяти приклад з українського боксера.
Багато хто включає Олександра Усика до когорти найкращих боксерів в історії. Австралійський супертяж Теремоана Теремоана поділився своєю думкою щодо величності непереможного українця.
Теремоана Теремоана порівняв досягнення Олександра Усика та легендарного Мухаммеда Алі, який є кумиром та народився в один день із українцем. Непереможний супертяж розповів, чому Усик досі не перевершив Алі, пише 24 Канал із посиланням на Boxing Scene.
Чим Усик відрізняється від Алі?
Теремоана вважає Усика технічним найкращим боксером у хевівейті на цей час. Австралійський боксер не приховує, що йому подобається стиль українця та те, як він зберігає спокій, коли виходить у ринг. Теремоана хоче взяти приклад із Олександра.
Якщо говорити про найкращих боксерів всіх часів – він заслуговує на те, щоб бути в одному ряду з ними. Причина, по якій я вважаю Мохаммеда Алі найвеличнішим, полягає в тому, що він зробив не тільки на рингу, а й поза ним. Але якщо говорити тільки про бокс, то так, я вважаю, що Усик є одним з найкращих у світі і одним з найкращих за всю історію,
– заявив 27-річний боксер.
Довідка. Теремоана провів на профі-рингу 8 боїв, в усіх із них оформлював перемогу нокаутом.
Нагадаємо, що попереду в Усика прощальний бій у професіоналах. За спиною непереможного абсолютного чемпіона 24 переможних поєдинків (15 – нокаутом). 19 липня українець яскраво переміг нокаутом у 5-му раунді реваншу Даніеля Дюбуа.
Натомість Мухаммед Алі провів на профі-рингу 61 бій – 56 перемог (37 – нокаутом) та 5 поразок.