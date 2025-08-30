Непобедимый супертяжеловес объяснил, почему Усик не превзошел своего кумира Али
- Австралийский супертяж Теремоана Теремоана считает Александра Усика одним из лучших боксеров в истории, но Мухаммед Али остается величайшим из-за своих достижений как на ринге, так и вне его.
- Усик имеет 24 победы (15 нокаутом) в профессиональной карьере, в то время как Али провел 61 бой с 56 победами (37 нокаутом) и 5 поражениями.
- Теремоана увлекается техническими способностями Усика в хевивейте и желает последовать примеру украинского боксера.
Многие включают Александра Усика в когорту лучших боксеров в истории. Австралийский супертяжеловес Теремоана Теремоана поделился своим мнением относительно величества непобедимого украинца.
Теремоана Теремоана сравнил достижения Александра Усика и легендарного Мухаммеда Али, который является кумиром и родился в один день с украинцем. Непобедимый супертяжеловес рассказал, почему Усик до сих пор не превзошел Али, пишет 24 Канал со ссылкой на Boxing Scene.
Читайте также "Дают легких соперников": известный супертяжеловес назвал победителя боя Усик – Итаума
Чем Усик отличается от Али?
Теремоана считает Усика техническим лучшим боксером в хевивейте на данный момент. Австралийский боксер не скрывает, что ему нравится стиль украинца и то, как он сохраняет спокойствие, когда выходит в ринг. Теремоана хочет взять пример с Александра.
Если говорить о лучших боксеров всех времен – он заслуживает того, чтобы быть в одном ряду с ними. Причина, по которой я считаю Мохаммеда Али величайшим, заключается в том, что он сделал не только на ринге, но и вне его. Но если говорить только о боксе, то да, я считаю, что Усик является одним из лучших в мире и одним из лучших за всю историю,
– заявил 27-летний боксер.
Справка. Теремоана провел на профи-ринге 8 боев, во всех из них оформлял победу нокаутом.
Напомним, что впереди у Усика прощальный бой в профессионалах. За спиной непобедимого абсолютного чемпиона 24 победных поединков (15 – нокаутом). 19 июля украинец ярко победил нокаутом в 5-м раунде реванша Даниэля Дюбуа.
Зато Мухаммед Али провел на профи-ринге 61 бой – 56 побед (37 – нокаутом) и 5 поражений.