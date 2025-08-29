Олександра Усика часто пов'язують з Мозесом Ітаумою. Луїс Ортіс назвав переможця потенційного протистояння між абсолютним чемпіоном світу та 20-річним британцем, повідомляє 24 канал із посиланням на vRINGe.

Чи переможе Ітаума у бою з Усиком?

Кубинський боксер вважає, що Мозес Ітаума не готовий до поєдинку з Олександром Усиком. Зі слів Отріса, "Новому Майку Тайсону" дають занадто легких боксерів, тому йому український чемпіон переможе його.

Ітаума сказав, що хоче битися з Усиком, але хіба він готовий? Ітаумі дають легких боксерів. Кажуть, що я уже старий, але вони всі знають, що я небезпечний для них. Кажуть, що я дідусь. Тоді чому не підписують контракт зі мною? У мене є ім'я у боксі, а йому дають невідомих боксерів,

– сказав Ортіс.

Нагадаємо, що Олександр Усик 19 липня 2025 року бився проти Даніеля Дюбуа. Український боксер нокаутував британця у п'ятому раунді поєдинку на "Вемблі" у Лондоні.

Мозес Ітаума бився в ніч з 16 на 17 серпня 2025 року у Саудівській Аравії. Британець переміг досвідченого земляка Ділліана Вайта, відправивши його у нокаут у першому раунді.

