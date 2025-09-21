Кроуфорд відмовився від бою проти одного суперника: кому пощастило
- Теренс Кроуфорд відмовився від бою проти Джарона Енніса, не бажаючи переходити у першу середню вагу.
- Кроуфорд став першим в історії абсолютним чемпіоном у трьох дивізіонах в епоху чотирьох титулів, перемігши Сауля Альвареса.
Абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Теренс Кроуфорд розповів, з ким він не хоче ділити один ринг. Кривдник Сауля Альвареса категорично відмовляється від бою у цій вазі.
Теренс Кроуфорд відповів категоричною відмовою щодо очного бою проти Джарона Енніса. Непереможний "Мисливець" не хоче переходити у першу середню вагу, пише 24 Канал із посиланням на GiveMeSport.
Читайте також Кроуфорд скинув Усика з вершини рейтингу The Ring: чому це несправедливо
Чому Кроуфорд відмовляється від бою проти Енніса?
Кроуфорд переміг Сауля Альвареса у другій середній вазі, переписавши історію боксу. Теренс став першим в історії абсолютним чемпіоном у трьох дивізіонах в епоху чотирьох титулів. До цього він здобував абсолютне чемпіонство у першій напівсередній і напівсередній вазі.
До слова, наставник американського боксера Браян Макінтайр у коментарі FightHype розповів про майбутні плани свого підопічного.
"Бій з Бенавідесом? Ні, ми не будемо проводити цей поєдинок. Звільнити пояси? Ні, ми не збираємось відмовлятися від титулів. Знаєте, ми просто спершу сядемо на хвилинку, все обговоримо, а потім повернемося в зал і будемо виконувати свою роботу", – сказав тренер Кроуфорда.
Що відомо про бій Альварес – Кроуфорд?
- Кроуфорд переміг Альвареса за рішенням суддів після усіх пройдених 12 раундів.
- Теренс увійшов в історію боксу, відібравши пояси у Канело.
- Американець оформив свою 42-гу перемогу поспіль на профі-рингу (31 – нокаутом), яка дозволила Флойду Мейвезеру поповнити свій банківський рахунок завдяки ставці на звитягу "Мисливця".
- Після цього тріумфу Кроуфорд очолив рейтинг The Ring незалежно від вагової категорії. Теренс скинув із першого місця Олександра Усика.