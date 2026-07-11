У цьому матеріалі 24 Канал розповідає про те, які автомобілі є у власності Олександра Усика. Починаючи з перших звичайних моделей до нових розкішних дорогих ексклюзивних моделей.

На чому Олександр Усик їздив у юності та молодості?

Олександр Усик уперше у своєму житті сів за кермо радянського автомобіля "Москвич 412". Саме на цьому авто майбутній боксер ще підлітком учився кермувати. Однак належав "Москвич" батьку майбутнього чемпіона.

А ось першим автомобілем, який Олександр Усик придбав сам, був Кіа Sorento з двигуном 2,2 літри та потужністю в 197 кінських сил. Утім служив родині Усиків цей автомобіль недовго. За кілька тижнів після його придбання дружина Олександра Катерина потрапила на ньому в ДТП і розбила корейське авто.

Після цього боксер пересів на Skoda Octavia A5. Цей автомобіль став візиткою українського чемпіона. Він прикрасив двері портретом свого кумира – Мохаммеда Алі. У 2013 році боксер сам потрапив на ньому в ДТП, але від цього авто він не відмовився й ще певний час користувався ним.

Який улюблений автомобіль Олександра Усика?

За перемогу на Олімпійських іграх 2012 року спортсмен отримав подарунок від Федерації боксу України – Volvo XC90. Утім користувався ним боксер недовго. Згодом він придбав собі потужний позашляховик Toyota Land Cruiser 200.

Саме цей автомобіль став улюбленим для Олександра. Він розповідав, що не уявляє, яке авто може бути кращим. Він зазначав, що їздив і на набагато дорожчих автомобілях, але тільки ця Toyota стала справді "своєю" для українця.

У 2018 році щоправда Усик придбав люксовий Lexus LX. Тоді він коштував приблизно 110 тисяч доларів. А влітку 2020 року його автопарк поповнив ще Audi RSQ8, вартість якого приблизно 190 тисяч доларів. Але тоді його гонорари вже становили мільйони доларів.

Що за елітні моделі є в автопарку Усика?

Є в автопарку Олександра Усика й елітні моделі автомобілей. Зокрема, перед першим боєм із Джошуа українець показав свій Gelendvagen Mercedes-Benz G63 AMG. Цікаво, що у 2021 році цей автомобіль забрали в Києві на штрафмайданчик за неправильне паркування.

Після того, як Усик переміг британця, він додав до своєї колекції шестиколісний Гелендваген. В Україні такий автомобіль коштував близько 5 мільйонів гривень. А одним із найбільш ефектних автомобілей боксера є BMW M760Li xDrive (G12).

Авто було випущено тільки у 2022 році. Воно має ексклюзивний темно-зелений колір. Автомобіль може розігнатись до швидкості 100 кілометрів за годину менше, ніж за 4 секунди. Вартість автомобіля – 1,8 мільйонів доларів.