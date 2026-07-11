В этом материале "24 Канал" рассказывает о том, какие автомобили есть у Александра Усика. Начиная с первых обычных моделей и заканчивая новыми роскошными, дорогими и эксклюзивными моделями.

На чем Александр Усик ездил в юности и молодости?

Александр Усик впервые в своей жизни сел за руль советского автомобиля "Москвич 412". Именно на этой машине будущий боксер еще подростком учился водить. Однако "Москвич" принадлежал отцу будущего чемпиона.

А вот первым автомобилем, который Александр Усик приобрел сам, был Kia Sorento с двигателем объемом 2,2 литра и мощностью 197 лошадиных сил. Впрочем, прослужил семье Усиков этот автомобиль недолго. Через несколько недель после его покупки жена Александра Екатерина попала на нем в ДТП и разбила корейский автомобиль.

После этого боксер пересел на Skoda Octavia A5. Этот автомобиль стал визитной карточкой украинского чемпиона. Он украсил дверь портретом своего кумира – Мохаммеда Али. В 2013 году боксер сам попал на ней в ДТП, но от этой машины он не отказался и еще некоторое время пользовался ею.

Какой любимый автомобиль у Александра Усика?

За победу на Олимпийских играх 2012 года спортсмен получил подарок от Федерации бокса Украины – Volvo XC90. Впрочем, пользовался им боксер недолго. Впоследствии он приобрел себе мощный внедорожник Toyota Land Cruiser 200.

Именно этот автомобиль стал любимым для Александра. Он рассказывал, что не представляет, какая машина может быть лучше. Он отмечал, что ездил и на гораздо более дорогих автомобилях, но только эта Toyota стала по-настоящему "своей" для украинца.

В 2018 году, правда, Усик приобрел роскошный Lexus LX. Тогда он стоил примерно 110 тысяч долларов. А летом 2020 года его автопарк пополнился еще Audi RSQ8, стоимость которого составляет примерно 190 тысяч долларов. Но к тому времени его гонорары уже исчислялись миллионами долларов.

Какие элитные модели есть в автопарке Усика?

В автопарке Александра Усика есть и элитные модели автомобилей. В частности, перед первым боем с Джошуа украинец продемонстрировал свой Gelendvagen Mercedes-Benz G63 AMG. Интересно, что в 2021 году этот автомобиль взяли в Киеве на штрафплощадку за неправильную парковку.

После того как Усик победил британца, он пополнил свою коллекцию шестиколесным "Гелендвагеном". В Украине такой автомобиль стоил около 5 миллионов гривен. А одним из самых эффектных автомобилей боксера является BMW M760Li xDrive (G12).

Автомобиль был выпущен только в 2022 году. Он имеет эксклюзивный темно-зеленый цвет. Автомобиль может разгоняться до скорости 100 километров в час менее чем за 4 секунды. Стоимость автомобиля – 1,8 миллиона долларов.