Боксер, який зганьбив Вайлдера: Усик несподівано може отримати у суперники не Дюбуа

Даніель Дюбуа кинув виклик Олександру Усику після перемоги українця у реванші над Тайсоном Ф'юрі. Попри це непереможний боксер з України може побитись проти іншого опонента.

Менеджер відомого супертяжа Чжана Чжілея розповів, що його клієнт має реальні шанси вийти в один ринг проти Олександра Усика. Террі Лейн натякнув на можливий двобій Усик – Чжілей, повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky Sports.

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Однак для цього китайському боксеру потрібно у наступному поєдинку перемогти Агіту Кабаєла, який запланований на 22 лютого 2025 року.

На Чжана чекає важкий бій проти Кабаєла. Якщо він переможе, то стане другим у світі після Олександра Усика, що принесе йому можливість побитися за його титули,

– сказав меннеджер Чжілея.

Довідка. У ніч проти 2 червня Чжан Чжілей провів бій проти Деонтея Вайлдера у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. 41-річний потужний китаєць закінчив двобій у 5-му раунді, коли повалив Вайлдера на настил рингу. Чжілей взявся добивати суперника, який зумів підійнятись на ноги, але нестійко тримався на своїх двох. Рефері вирішив зупинити зустріч і присудив дострокову перемогу технічним нокаутом Чжілею.

Такий поворот подій взагалі не входить у плани Даніеля Дюбуа, який кинув публічний виклик на двобій непереможному українцю. Перед цим у "Динаміта", як і у Чжілея, буде ще один бій. 22 лютого Дюбуа поб'ється проти Джозефа Паркера.

Лише у випадку тріумфу Дюбуа зможе претендувати на бій проти Усика. Ще 21 грудня Олександр прийняв виклик Даніеля та попросив саудитів влаштувати йому цю зустріч. Однак британець вже назвав місце, у якому хотів би побоксувати проти українця. І це не Саудівська Аравія.