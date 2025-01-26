"Заберемо всі лаври": тренер Паркера оцінив Дюбуа

Джозеф Паркер менше, ніж через місяць зустрінеться у титульному поєдинку з Даніелем Дюбуа. Новозеландець спробує здолати "Динаміта" та здобути чемпіонський пояс.

Енді Лі прокоментував майбутній поєдинок Дюбуа – Паркер. Тренер дав оцінку майбутньому супернику свого підопічного з Нової Зеландії, повідомляє 24 канал із посиланням на DAZN.

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Енді Лі про Дюбуа

Тренер Джозефа Паркера висловився щодо Даніеля Дюбуа. Енді Лі пригадав поєдинок британського боксера з Олександром Усиком, зазначивши легку перемогу українця.

Спеціаліст не розуміє про що у поєдинку з Усиком думав Дюбуа, адже український чемпіон зміг перемогти британського супертяжа простим джебом. Проте, фахівець підкреслив, що з того моменту Даніель виріс як боксер.

В останніх боях він довів, що багато хто був неправий щодо нього. Тож ми йдемо на бій із найкращим суперважковаговиком у світі, який перебуває у відмінній формі. Після перемоги ми заберемо всі лаври собі,

– поділився думкою Лі.

Нагадаємо, бій Дюбуа – Паркер відбудеться 14 лютого 2025 року в Ер-Ріяді. Боксери битимуться за титул чемпіона світу у надважкій вазі за версією IBF, а також переможець протистояння матиме шанс провести бій з Олександром Усиком.