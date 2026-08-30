Цей бій стане другим в історії протистоянь боксерів. Про те, що поєдинок за титул відбудеться 17 жовтня оголосила промоутерська компанія Queensberry Promotions.

Що відомо про Дюбуа – Вордлі 2

Проведення поєдинку заплановано на "O2 Arena" у Лондоні, де Філіп Хргович переміг Мозеса Ітауму. Анонс бою оголосили під час проведення вечора боксу, який відбувся 29 серпня.

Осінній бій буде другим для британців. У травні Фабіо Вордлі володів титулом та для першого захисту приїхав у Манчестер, аби там позмагатись із Даніелем Дюбуа.

Найкращі моменти бою Вордлі – Дюбуа: дивіться відео

Чемпіон двічі відправляв претендента у нокдаун, але поступився достроково в 11 раунді.

Чому Вордлі та Дюбуа поб’ються вдруге

Після травневого поєдинку практично одразу Фабіо повідомив, що активував пункт про негайний реванш з Дюбуа, прагнучи повернути собі титул чемпіона світу WBO у надважкій вазі.

Зазначимо, що у суботу, 29 серпня, Агіт Кабаєл викликав на бій Філіпа Хрговича. Тому, після відмови Олександра Усика від своїх титулів, у надважкій вазі може виникнути імпровізований турнір між чотирма володарями поясів.

Нагадаємо, що Олександр Усик двічі відправ Даніеля Дюбуа у технічний нокаут. Було це у 2023-му та 2025 роках.