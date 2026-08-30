Этот бой станет вторым в истории противостояний боксеров. О том, что титульный поединок состоится 17 октября, объявила промоутерская компания Queensberry Promotions.

Что известно о Дюбуа – Уордли 2

Проведение поединка запланировано на "O2 Arena" в Лондоне, где Филип Хргович победил Мозеса Итауму. Анонс боя был объявлен во время вечера бокса, который состоялся 29 августа.

Осенний бой станет вторым для британцев. В мае Фабио Уордли обладал титулом и для первой защиты приехал в Манчестер, чтобы там сразиться с Даниэлем Дюбуа.

Лучшие моменты боя Уордли – Дюбуа: смотрите видео

Чемпион дважды отправлял претендента в нокдаун, но уступил досрочно в 11-м раунде.

Почему Вордли и Дюбуа сразятся во второй раз

После майского поединка практически сразу Фабио сообщил, что активировал пункт о немедленном реванше с Дюбуа, стремясь вернуть себе титул чемпиона мира WBO в супертяжелом весе.

Отметим, что в субботу, 29 августа, Агит Кабаел вызвал на бой Филипа Хрговича. Поэтому, после отказа Александра Усика от своих титулов, в супертяжелом весе может возникнуть импровизированный турнир между четырьмя обладателями поясов.

Напомним, что Александр Усик дважды отправлял Даниэля Дюбуа в технический нокаут. Это произошло в 2023-м и 2025 годах.