Почав хапатись за яйця, – Дюбуа погрожує знищити Усика

Даніель Дюбуа встигає не лише готуватись до свого наступного бою, а й робити гучні заяви у бік Олександра Усика. "Динаміт" поводить себе у стилі свого земляка Тайсона Ф'юрі.

Попереду у Даніеля Дюбуа запланований захист титулу IBF у хевівейті проти Джозефа Паркера. Бій відбудеться 22 лютого 2025-го року, а боксери вже навіть провели дуель поглядів.

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Чергова погроза від Даніеля Дюбуа

Водночас "Динаміт" продовжує думати про можливий бій проти Олександра Усика та кидає у його сторону гучні заяви, пише 24 Канал із посиланням на The Ring.

Минулого разу Усику пощастило, він почав хапатися з яйця тільки тоді, коли вже був на підлозі. У реванші я вже робитиму все правильно. Я розтрощу Усика, просто знищу його. Більше не буде ніяких суперечок,

– сказав Дюбуа.

Нагадаємо, що Дюбуа кинув виклик Усику після реваншу українця проти Тайсона Ф'юрі. Олександр готовий вдруге вийти на ринг проти Даніеля.

Довідка. Усик виходив в один ринг проти Дюбуа у серпні 2023-го року. Той бій у польському місті Вроцлав закінчився технічним нокаутом від Олександра у 9-му раунді.

Цікаво, що можливий реванш Усик – Дюбуа входить у список поєдинків, які у 2025-му році хоче провести глава із питань розваг у Саудівській Аравії Туркі Аль аш-Шейх.