Дюбуа сенсаційно хотів закінчити кар'єру після поразки від Усика

Вже 19 липня Даніель Дюбуа спробує взяти реванш в Олександра Усика за поразку 2-річної давнини. Виявилось, що ця поразка у серпні 2023-го року могла закінчити кар'єру британського боксера.

У серпні 2023 року Даніель Дюбуа програв Олександру Усику технічним нокаутом у 9-му раунді у польському місті Вроцлав. Колишній промоутер українського боксера Олександр Красюк пригадав, як "Динаміт" після першого очного бою міг піти з боксу, пише 24 Канал із посиланням на Froch On Fighting.

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Коли Дюбуа міг піти з боксу?

Усик міг закінчити кар'єру Дюбуа, але сам вмовив "Динаміта" це не робити.

Дюбуа – щасливчик, він отримав другий шанс. Я пам'ятаю його після нокауту від Усика у 2023 році він був налаштований завершити кар'єру. А Усик підійшов до нього і мовив: "Ні, ти молодий. У тебе чудове майбутнє!". І що ми зараз бачимо? Він став чемпіоном!

– сказав Красюк.

Довідка. За спиною Дюбуа 24 бої на профі-рингу, у яких оформив 22 перемоги (21 – нокаутом) при 2-х поразках.

Після поразки у першому поєдинку із Усиком Дюбуа провів три поспіль переможні бої. Востаннє виходив у вересні минулого року, коли несподівано у 5-му раунді нокаутував зіркового земляка Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, що на кону реваншу Усик – Дюбуа стоятиме звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті. Наразі британець володіє чемпіонським поясом за версією IBF у королівській вазі, від якого раніше відмовився Олександр.

17 липня боксери взяли участь у пресконференції перед реваншем та провели дуель поглядів.