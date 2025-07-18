В августе 2023 года Даниэль Дюбуа проиграл Александру Усику техническим нокаутом в 9-м раунде в польском городе Вроцлав. Бывший промоутер украинского боксера Александр Красюк вспомнил, как "Динамит" после первого очного боя мог уйти из бокса, пишет 24 Канал со ссылкой на Froch On Fighting.

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Когда Дюбуа мог уйти из бокса?

Усик мог закончить карьеру Дюбуа, но сам уговорил "Динамита" это не делать.

Дюбуа – счастливчик, он получил второй шанс. Я помню его после нокаута от Усика в 2023 году он был настроен завершить карьеру. А Усик подошел к нему и сказал: "Нет, ты молод. У тебя прекрасное будущее!". И что мы сейчас видим? Он стал чемпионом!

– сказал Красюк.

Справка. За спиной Дюбуа 24 боя на профи-ринге, в которых оформил 22 победы (21 – нокаутом) при 2-х поражениях.

После поражения в первом поединке с Усиком Дюбуа провел три подряд победных боя. Последний раз выходил в сентябре прошлого года, когда неожиданно в 5-м раунде нокаутировал звездного земляка Энтони Джошуа.

Напомним, что на кону реванша Усик – Дюбуа будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте. Сейчас британец владеет чемпионским поясом по версии IBF в королевском весе, от которого ранее отказался Александр.

17 июля боксеры приняли участие в пресс-конференции перед реваншем и провели дуэль взглядов.