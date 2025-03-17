"Я досі вбивця королів": чемпіон світу зробив сміливу заяву перед можливим реваншем проти Усика
- Даніель Дюбуа заявив, що готовий до реваншу проти Олександра Усика і прагне бути кращою версією себе.
- Дюбуа програв Усику технічним нокаутом у серпні 2023 року, але досі вважає себе "вбивцею королів".
Чемпіон світу за версією IBF у хевівейті Даніель Дюбуа висловився щодо можливого реваншу проти Олександра Усика. Британець знає, як налаштуватись на другу битву проти непереможного українця.
Британський боксер запевнив, що повинен бути кращою версією себе у реванші проти Олександра Усика, аніж у своєму попередньому бою проти Ентоні Джошуа. Даніель Дюбуа зробив сміливу заяву, що досі є тим боксером, який скидає "королів боксу з вершини", повідомляє 24 Канал із посиланням на Boxing Scene.
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Дюбуа готовий до реваншу з Усиком
"Динаміт" налаштований до другої битви проти непереможного українця.
Я повинен бути ще кращим, ніж у бою з Ей Джеєм. Тоді це було саме так. Особливий момент, але мені потрібно бути ще кращим, ніж я був. Я досі вбивця королів,
– заявив Дюбуа.
Дюбуа бився із Джошуа у вересні минулого року. Вже у п'ятому раунді Ей Джей був нокаутований Даніелем.
Нагадаємо, що WBO офіційно змусила Усика провести обов'язковий захист титулу у бою проти тимчасового чемпіона по лінії Джозефа Паркера. Однак це рішення може стати на заваді реваншу проти Дюбуа.
До слова. Дюбуа програв Усика технічним нокаутом у дев'ятому раунді у серпні 2023-го року. За спиною "Динаміта" 24 бої, у яких він здобув 22 перемоги (21 – нокаутом), зазнавши двох поразок.
Не виключено, що українець відмовиться від двобою проти новозеландця заради реваншу із Даніелем. У такому випадку Олександр втратить пояс чемпіона WBO, а на кону його реваншу проти "Динаміта" не стоятиме звання "абсолюта" у хевівейті.
Також існує варіант, що Паркеру заплатять за те, щоб від не перешкоджав проведенню реваншу Усик – Дюбуа.