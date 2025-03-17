"Я досі вбивця королів": чемпіон світу зробив сміливу заяву перед можливим реваншем проти Усика

Чемпіон світу за версією IBF у хевівейті Даніель Дюбуа висловився щодо можливого реваншу проти Олександра Усика. Британець знає, як налаштуватись на другу битву проти непереможного українця.

Британський боксер запевнив, що повинен бути кращою версією себе у реванші проти Олександра Усика, аніж у своєму попередньому бою проти Ентоні Джошуа. Даніель Дюбуа зробив сміливу заяву, що досі є тим боксером, який скидає "королів боксу з вершини", повідомляє 24 Канал із посиланням на Boxing Scene.

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Дюбуа готовий до реваншу з Усиком

"Динаміт" налаштований до другої битви проти непереможного українця.

Я повинен бути ще кращим, ніж у бою з Ей Джеєм. Тоді це було саме так. Особливий момент, але мені потрібно бути ще кращим, ніж я був. Я досі вбивця королів,

– заявив Дюбуа.

Дюбуа бився із Джошуа у вересні минулого року. Вже у п'ятому раунді Ей Джей був нокаутований Даніелем.

Нагадаємо, що WBO офіційно змусила Усика провести обов'язковий захист титулу у бою проти тимчасового чемпіона по лінії Джозефа Паркера. Однак це рішення може стати на заваді реваншу проти Дюбуа.

До слова. Дюбуа програв Усика технічним нокаутом у дев'ятому раунді у серпні 2023-го року. За спиною "Динаміта" 24 бої, у яких він здобув 22 перемоги (21 – нокаутом), зазнавши двох поразок.

Не виключено, що українець відмовиться від двобою проти новозеландця заради реваншу із Даніелем. У такому випадку Олександр втратить пояс чемпіона WBO, а на кону його реваншу проти "Динаміта" не стоятиме звання "абсолюта" у хевівейті.

Також існує варіант, що Паркеру заплатять за те, щоб від не перешкоджав проведенню реваншу Усик – Дюбуа.