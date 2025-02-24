Усик назвав свого наступного суперника після феєричної перемоги нокаутом Паркера

У суботу, 22 лютого, в Ер-Ріяді повинен був визначитись наступний суперник Олександра Усика. Однак бою між Джозефом Паркером та Даніелем Дюбуа не було через хворобу "Динаміта".

Даніеля Дюбуа замінив Мартін Баколе. Конголезький боксер приїхав в Ер-Ріяді взагалі непідготовленим та був нокаутований вже у другому раунді. Джозеф Паркер дуже легко захистив свій пояс тимчасового чемпіона за версією WBO у хевівейті.

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Бажаний суперник для Усика

Новозеландський боксер став претендентом на бій із Олександром Усиком, який був у ринг-сайді під час вечора боксу в Ер-Ріяді 22 лютого.

Однак непереможний українець назвав іншого бажаного суперника у наступному своєму бою, пише 24 Канал із посиланням на Boxing King Media. Усик не відступається від своєї ідеї поєдинку проти "Динаміта". У такому випадку, це буде реванш за "абсолют", адже Дюбуа зберіг за собою пояс IBF, попри відмову від бою із Паркером.

Хочу наступний бій з Дюбуа, за звання абсолютного чемпіона світу. Я готовий до цього. Де має відбутися бій? Лондон, Riyadh Season, це неважливо,

– заявив Усик.

Нагадаємо, що влітку 2023-го Усик вже дострокового перемагав Дюбуа технічним нокаутом у 9-му раунді. Перед цим у 5-му раунді Даніель пробив нижче пояса Олександру. Після першого бою українця проти Тайсона Ф'юрі (21 грудня 2024 року) "Динаміт" викликав на реванш Усика. Олександр погодився на пропозицію.

До слова. За спиною Дюбуа 22 перемоги у 24-х боях (21 – нокаутом) та дві поразки.

Раніше повідомлялось, що Усик може повернутись у ринг влітку або восени цього 2025-го року.